Aquí para ver el Manchester City y United jugando en la Premier League para 2025/26

Sky aumenta su conteo de competencia de 128 a 215 esta temporada de la Premier League.

La temporada de la Premier League comienza el viernes 15 de agosto. (Imagen: AP)

Es un momento emocionante para los fanáticos del fútbol, porque la Premier League comienza antes de 2025 este viernes 15 de agosto.

Veinte de los mejores equipos de Inglaterra lucharán por el primer lugar en más de 200 juegos entre agosto y mayo el próximo año, por lo que es una temporada de fútbol que simplemente no se puede perder.

Ambos equipos locales de Manchester, City y United, han estado programados para participar en la competencia con City que quiere volver a tomar el campeonato después de que Liverpool había terminado su racha de cinco años el año pasado. Mientras tanto, los fanáticos del United querrán que su equipo tenga éxito que no ha eliminado la Copa desde la competencia 2012/13.

Los ávidos fanáticos del fútbol probablemente se preguntarán a dónde ir para ver esta última temporada deportiva. Con los derechos de transmisión a menudo divididos entre BBC, Sky y Amazon Prime, puede ser difícil saber dónde iniciar sesión y para qué suscripciones se registra.

Afortunadamente, la Premier League mantiene las cosas agradables y simples con la gran mayoría de las competiciones en vivo que se transmiten en Sky Sports. De hecho, la emisora tiene la cantidad de partidos que se ha establecido para transmitir en vivo esta temporada, para enviar enormemente, de 128 a 215.

Además, Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports justo a tiempo para que comience la promoción de la Premier League. En lugar de pagar £ 43 por mes, los fanáticos de los deportes pueden obtener toda la acción y más por £ 35.

Esto no solo brinda a los espectadores acceso a las 215 competiciones de la Premier League, sino que también incluye todos los demás deportes transmitidos por Sky. Esto también incluye Fórmula 1 y Cricket.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo la próxima temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Los suscriptores que pagan también tienen acceso a Sky Atlantic, donde pueden transmitir programas de éxito como The Last of Us, White Lotus y House of the Dragon. Una suscripción de Netflix también se arroja a la mezcla, donde Squid Game, Stranger Things y The Witcher son.

Al pagar por separado por todas estas suscripciones, Sportfans pagaría un total de £ 50. Como tal, agruparlas todas es una forma mucho más barata de garantizar que no se pierda una acción en la Premier League, mientras que mientras tanto también se entretiene entre las competiciones.

Sin embargo, también es posible obtener Sky Sports como parte de los paquetes rivales. Por £ 54.99 por mes, Medios de Virgin Ofrece 512 Mbps Broadband Plus Sky Sports y varios otros canales que han sido arrojados.

EE también ofrece Sky Sports como parte de algunos de sus acuerdos de paquetes. El Paquete Big Sport 4K Bundle tanto Sky Sports como Tntports bajo un solo techo por £ 48, aunque esto también debe comprarse además de un paquete de banda ancha.

Aunque Sky será la emisora más extensa esta temporada, TNT Sports también mostrará 52 juegos en toda la temporada 2025/26, con un notable juego de Manchester contra Brentford el 27 de septiembre.