Antony Slams Man United para el tratamiento de verano antes de Real Betis – Transfer – ‘No me habló’

Manchester United Transfer News mientras Antony abre sobre su salida Old Trafford después de que sea excluido del primer equipo en el verano

Antony dejó el Manchester United en el verano para Real Betis (Imagen: Getty Images)

El ex extremo del Manchester United Antony ha superado la forma en que el club lo trató antes de que su verano se trasladara a Real Betis. El brasileño regresó a Inglaterra después de un hechizo de préstamo exitoso en España y fue colocado en el ‘equipo de Bomp’ cuando buscaba un movimiento permanente.

Antony anotó nueve veces en 26 actuaciones para Betis en la segunda mitad de la temporada pasada, de modo que ayudan a la final de la liga de la conferencia. Se encendió un regreso al lado de La Liga a través de la ventana, pero tomó hasta el día de la fecha límite antes de llegar a un acuerdo.

Betis pagó £ 21.65 millones para el jugador de 25 años, y United tenía una cláusula neta de venta del 50%. Desde el regreso, ha continuado donde se había ido y ha sido una parte importante del equipo de Manuel Pellegrini.

En Inglaterra, Antony fue colocado por Amorim en el ‘Escuadrón de bombas’ junto a Marcus Rashford, quien también está impresionado por España, Alejandro Garnacho y Jadon Sancho. Está claro que le dijeron que se alejara del primer equipo porque su futuro fue sellado.

Ahora el internacional brasileño está abierto sobre sus problemas y cómo United lo trató. Hablando con Onda Cero (a través de El Desmarque) dijo: «Fueron meses muy difíciles en Inglaterra, más de 40 días en el hotel, entrenamiento separado. Siento que no me han respetado, pero ese no es el punto.

«No quiero crear una controversia; esa es la vida. Estoy muy agradecido por el club; hubo malos momentos, pero también buenos tiempos, con dos títulos.

«Mi familia viajó cuatro o cinco días antes de que se completara el acuerdo a Sevilla a Sevilla; había alquilado la casa».

