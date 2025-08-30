Antony responde a Man United Transfer Drama publicado después de la explicación

Antony se enfrenta a un futuro incierto en el Manchester United con Real Betis, que han dicho que están retirando su oferta para el extremo después de que los Rojos acordaron un acuerdo

Antony se queda en el limbo en el Manchester United después de que el Real Betis afirmó que han retirado su oferta para el brasileño (Imagen: Getty Images)

El delantero del Manchester United Antony ha publicado una actualización en las redes sociales como su cambio a los puestos reales de Betis.

Este verano, el brasileño se aleja del primer equipo de United después de que pidió salir de Old Trafford. Antony pasó la segunda mitad de la temporada pasada en préstamo en Betis, anotó nueve goles y ofreció cinco asistencias en 26 actuaciones.

Sky Sports Informó el viernes por la noche que United había aceptado una oferta del lado español para el extremo y Antony había recibido permiso para viajar a España para discutir las condiciones personales. Sin embargo, el equipo de La Liga emitió un comunicado el viernes por la noche y explica que han retirado su oferta para el joven de 25 años.

«No hay acuerdo y hemos retirado la oferta de transferencia porque Betis real no puede pagar los costos de transferencia y los montos que el Manchester United tiene que [instead] Pague al jugador antes de la transferencia «, lea la declaración.

Y Antony ha roto su silencio en las redes sociales. La ex estrella de Ajax ha subido una foto a sus historias de Instagram, además de la leyenda: «¡Entre la familia y los amigos, la vida siempre tiene una gran sorpresa en la tienda!»

Antony publicado en Instagram (Imagen: @Antony00)

Antony ha admitido previamente que no está seguro de qué sucederá, a pesar de que insistió en que estaba «muy feliz» en Sevilla.

«No soy lo que sucederá en el futuro, solo Dios sabe», dijo Antony a CBS Sports. «Mi trabajo está jugando y lo hago bien.

«Tengo mucho afecto por Betis, por todos, pero tengo un contrato con Man United y no sé qué sucederá.

«Ahora voy al equipo nacional y luego de vacaciones, veremos lo que sucederá en el futuro. Estoy muy feliz aquí, todos lo saben, pero tengo un contrato».

