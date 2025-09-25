Antony publica la reacción de Jadon Sancho de dos palabras como mensaje enviado después de la salida de Man United

El ex jugador de ala de Manchester United, Antony, compartió una broma con dos ex compañeros de equipo después de su ecualizador para el Real Betis contra Nottingham Forest en la Europa League

Antony fue uno de los resultados controvertidos en el Manchester United en la ventana de transferencia de verano (Imagen: Foto de José Breton/Pics Action/Nurphoto a través de Getty Images)

El ex jugador de Manchester United-Vleugel Antony respondió a Jadon Sancho después de su esfuerzo de ahorro de puntos en la Europa League contra Nottingham Forest. El brasileño estuvo presente en el poste de atrás para salvar un empate 2-2 para el Real Betis en su primer partido de grupo, lo que llevó a una gran cantidad de apoyo de los compañeros de equipo actuales y anteriores.

Antony compartió una broma con el inglés y Tyrell Malacia, quien se queda en Old Trafford después de que una salida potencial en el verano haya sido demolida. Antony, Sancho y Malacia vinieron a buscar la partida de United después de haber expresado sus deseos de dejar el lado de Ruben Amorim durante la ventana de transferencia.

El ex hombre de Ajax regresó a La Liga en la parte posterior de la ventana, lo que influyó en su comienzo para su estadía permanente en Sevilla.

Sin embargo, hizo una contribución que cambió el juego al convertir los sinteles moribundos de la colisión contra el bosque.

Compartió una historia de Instagram de Sancho a la suya con el subtítulo: «Pie derecho [eyes, laughing and heart emoji]»Antes de etiquetar a Sancho y Malacia con un emoji ocular al lado del nombre del defensor.

Después del empate, Manuel Pellegrini estaba satisfecho con su contribución, a pesar de su introducción después de los difíciles preparativos para la nueva temporada.

El mensaje de Antony en las redes sociales después del juego (Imagen: Antony00/Instagram)

«No podemos pedirle a Antony que esté en su mejor momento si no jugaba en cuatro meses y medio», dijo. «Solo entrenó después de las vacaciones; no es lo mismo que estar con el grupo. Creo que este es su tercer juego y ha mejorado.

«Hoy brindó una asistencia y un gol, y a medida que obtiene más minutos, sus actuaciones mejorarán. Lo mismo se aplica a Abde. Lo vi muy cansado después de jugar un juego de alto nivel, pero él es otro jugador que no ha estado jugando durante cuatro meses. Es normal para los jugadores que han disparado o tienen lesiones a largo plazo; les lleva volver a su mejor momento».

Amorim habló sobre la abundancia de jugadores que dejarían United en el verano, incluidos Marcus Rashford y Alejandro Garnacho.

Como resultado, se retrasaron en su regreso al entrenamiento del primer equipo en un intento de darles tiempo para encontrar nuevos prados.

El táctico portugués dijo en el verano: «[Technical director] Jasón [Wilcox]» [chief executive] Omar Bercrada y el club tienen una canción para estos jugadores.

«Si no logran eso, serán jugadores del Manchester United, sin duda sobre eso.

«Algunos jugadores tienen que encontrar un nuevo lugar, por lo que tenemos más espacio en el equipo y otros jugadores claramente muestran que quieren un nuevo desafío y quieren nuevos equipos.

«Simplemente dejamos que estos jugadores tengan tiempo para pensar y decidir.

«Entiendo que los clubes están esperando el último minuto, pero pueden tener una sorpresa. Estoy listo para recibir a los jugadores».

A finales de agosto, agregó: «Pienso de nuevo, sé que esto no es bueno tener jugadores en esta situación, pero está claro que quieren jugar en otro club y eso está claro.

«Así que tratamos de arreglar todo para que ambas partes sean felices, así que tengo que tratar de imaginar que tengo el entrenamiento con los niños, creo que serán el futuro y entrenarán y prepararán a los otros niños para el próximo capítulo.

«Cuando la ventana está cerrada, es una historia diferente, cuando la ventana está cerrada, debemos recibir a los jugadores y todo puede suceder en una nueva vida».

