Antony menciona al jugador del Manchester United que le pidió quedarse antes del traspaso

El extremo del Manchester United, Antony, pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Real Betis antes de hacer el trato permanente en la ventana de transferencias de verano.

Antony logró completar su fichaje por el Real Betis hacia el final del mercado de fichajes de verano tras solicitar dejar el Manchester United. (Imagen: Getty Images)

El extremo del Manchester United, Antony, ha revelado que su compatriota Matheus Cunha le ha instado a quedarse en Old Trafford antes de fichar definitivamente por el Real Betis.

Antony fue el gran fichaje de Erik ten Hag, pero sus actuaciones no estuvieron a la altura del precio de £ 85 millones. Cuando Ten Hag finalmente fue despedido en octubre de 2024, el fin del brasileño en Manchester parecía estar a la vista.

El nombramiento de Rubén Amorim prácticamente selló su destino, ya que el nuevo sistema del United no era propicio para los extremos. En enero, Amorim había sellado una cesión de Antony al Real Betis y esto logró revivir su carrera.

El extremo anotó nueve goles y cinco asistencias en España y ayudó a su equipo a llegar a la final de la Conference League. Al final de la temporada, Antony regresó a Manchester e informó al club que quería irse.

Pese a ello, Antony ha desvelado que Cunha, que llegó procedente del Wolverhampton Wanderers al inicio del mercado de fichajes de verano, instó al brasileño a quedarse. “Matheus Cunha quería que jugara allí con él, pero la situación ya era muy difícil”, dijo a AS.

Matheus Cunha aún no ha marcado su primer gol ni ha asistido con el Manchester United (Imagen: Getty Images)

«Le tengo mucho cariño». En un momento no parecía claro que Antony dejaría el United, pero finalmente se llegó a un acuerdo con el Betis.

Mientras continuaban las negociaciones con el club de La Liga, Antony se vio obligado a entrenar lejos de sus compañeros en Carrington. Al recordar esa situación, Antony añade: “No hablé mucho con Rubén Amorim, no hubo mucho contacto.

“Su decisión de dejarme entrenar por separado era un hecho, pero tenía que respetarla.

“Hoy estoy bien, me cuidé entrenando bien, aunque estuve fuera de casa.

«Después de tres meses jugué 90 minutos y ese es el resultado de lo que trabajé». Desde su regreso a España, Antony ha marcado un gol y una asistencia en el mismo partido en el que el Real Betis empató 2-2 con el Nottingham Forest en la Europa League.

