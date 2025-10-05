Antony da Liverpool -in respuesta a Man United -Question -‘No Remorz ‘

Antony ha abierto cómo casi llegó a Liverpool antes de firmar para el Manchester United, y que no repite arrepentimiento, a pesar de que se lo considera un fracaso en Old Trafford

Antony firmó para el Manchester United en 2022 (Imagen: Michael Regan, Getty Images)

Antony ha dicho que no se arrepiente de firmar para el Manchester United, a pesar de considerar un cambio potencial al colapso de Liverpool por adelantado.

Ruben Amorim dejó a un lado el jugador de 25 años en Old Trafford y proporcionó una transferencia permanente al Real Betis después de un fructífero período de préstamos la temporada pasada. Y mientras el brasileño está floreciendo en España, ha sufrido un período abrasador durante su período en el noroeste después de que fue reclutado por su ex jefe de Ajax, Erik Ten Hag, en una impresionante transferencia de £ 86 millones en 2022.

Durante 96 actuaciones para el club, Antony logró un exiguo recuento de solo 12 goles y cinco asistencias para United. Para comparación: ya ha recopilado 10 goles y seis asistencias de solo 30 juegos para Betis reales.

Antony explicó que anteriormente se había acercado a las condiciones de sellado con Liverpool antes de su cambio a United. Aunque su período con los Red Devils puede no haber continuado según el plan, afirma que no se arrepiente de cómo ocurrió su mandato.

Cuando se le preguntó a ESPN Brasil si quería que cambiara algo sobre su tiempo con United, dijo: «Mira, no lo creo, porque todo tiene un» por qué. «Si fui allí, fue porque Dios quería que estuviera allí, que aprendiera y pasara por las cosas que he experimentado.

«Hoy siento un hombre mucho mejor y un padre. Antes de firmar para United, sí, estaba cerca de registrarme en Liverpool. Todo tiene un ‘por qué’ y no solo miro los tiempos negativos que tuve allí, porque también gané títulos y tuve grandes experiencias.

«Así que no me arrepiento. Soy un hombre que acepta mis responsabilidades. Creo que hay mucho de mi campo en mi desempeño.

Antony está impresionado por Real Betis (Imagen: imagen foto -office, getty imágenes)

«También asumo la responsabilidad de que no entrena, porque no realizaría la forma en que quería. Pero siempre trato de ver el lado positivo de las cosas, a través de todo este proceso, esta vez en United, era necesario verme a mí mismo».

Antony ha dicho anteriormente que se acercó al Liverpool como un posible sucesor de Mohamed Salah, antes de que el egipcio escribiera nuevos términos en el verano de 2022 durante una entrevista con Kooora.

Añadió: «Estaba muy cerca de firmar Liverpool, pero nunca se sabe lo que hubiera sucedido. Eventualmente fui a Manchester y tuve grandes momentos allí, y esa también fue una buena opción».

