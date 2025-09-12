Antony Behavior in Real Betis Training lo dice todo después de la transferencia del Manchester United

Last Manchester United Transfer News and Gossip mientras Antony disfruta entrenando con su nuevo club, Real Betis, después de dejar Old Trafford

Antony dejó el Manchester United para convertirse en miembro del Real Betis (Imagen: Fran Santiago/Getty Images)

Antony ha disfrutado su tiempo en España desde que completó un paso permanente del Manchester United.

El brasileño se fue unido el día de la fecha límite para unirse al Real Betis para un acuerdo permanente. Antony regresa a Sevilla después de haber pasado la segunda mitad de la temporada pasada en préstamo con La Liga -Outfit.

United correspondió a un acuerdo con un primer € 22 millones (£ 19 millones) con Betis para Antony, con el potencial de otros 3 millones de euros (£ 2.6 millones) en Add-US. United también ha incluido una considerable cláusula de venta en el acuerdo, para que puedan recibir el 50 por ciento de las ganancias de ganancias que pueden obtener una venta futura.

La medida se produjo después de que Antony United había informado sobre su deseo de abandonar el club este verano. El brasileño ahora disfruta de la vida en España y ya ha causado una fuerte impresión durante las sesiones de entrenamiento de Betis.

Esta semana, Betis publicó un video de su sesión de entrenamiento que mostró que Antony participó. Se demostró que el ex extremo del United encontraba el fondo de la red con una volea en el área de penalización.

Antony espera hacer su primera actuación de la temporada para Betis cuando lo graben en La Liga el domingo por la tarde. El joven de 25 años anotó nueve goles y proporcionó cinco asistencias para Betis durante su hechizo de préstamo en el período pasado y se determinará que agregará este período a ese recuento.

