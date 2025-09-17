Antonio Conte hace una predicción de Rasmus Hojlund, mientras que Scott McTominay Man United Revelation hizo

La noticia más reciente de Manchester United contiene comentarios de Antonio Conte en Napoli Loanee

Rasmus Hojlund y Antonio Conte en Napoli (Imagen: Getty Images)

El gerente de Napoli, Antonio Conte, ha apoyado a Rasmus Hojlund para tener éxito en Napoli después de un gran período en el Manchester United.

Hojlund, quien completó su movimiento de préstamos a la Serie A durante la ventana de transferencia de verano, anotó su primer gol para el club contra Fiorentina el fin de semana pasado. Hojlund abrió su cuenta sobre el debut después de que Napoli reforzó sus opciones de ataque después de una lesión en el ex delantero Unido Romelu Lukaku.

Ya ha influido en los campeones italianos gobernantes, y Conte está convencido de que el delantero tiene aún más que ofrecer. El jefe de Napoli ha apoyado su pleno apoyo detrás de Hojlund antes de la colisión de la Liga de Campeones el jueves por la noche con Manchester City.

Él dijo: «Conocía a Rasmus porque jugó con Atalanta y luego vino a Man United. En mi opinión, estamos hablando de un jugador con un gran potencial y que solo tiene 22 años, por lo que tiene toda una carrera para él. Cuando hablamos con él, sentí que estaba realmente feliz de obtener esta nueva experiencia y dijo que estaba listo y para Napoli.

«Tiene un gran potencial y ahora depende de mí mejorarlo y crecer y convertirse en un verdadero delantero. Si provienen de la Premier League u otro campeonato, lo más importante es que los jugadores que llegan o vengan al campo pueden dar algo».

El delantero danés ha sufrido un momento difícil en Old Trafford y anotó solo 36 goles en 95 juegos en todos los juegos en las últimas temporadas. Última campaña, Hojlund solo logró cuatro goles en la Premier League.

«Hojlund no había tenido mucha suerte en los últimos años o una gran experiencia en Man United», agregó Conte. «Es un joven de 22 años que tiene toda una carrera para él. Ha demostrado que tiene mucho potencial y tantas cosas en las que tengo que trabajar para tratar de implementar aún más y hacerlos aún más mejores.

Hojlund se reunió con Scott McTominay en Nápoles después de un breve hechizo juntos en Manchester. Desde que dejó United el verano pasado, el fin de una asociación de 22 años con el club, el graduado de los antiguos Rojos se ha convertido en una figura clave para Conte.

El jefe italiano también admitió que inicialmente se sorprendió de que Napoli haya logrado aterrizar a McTominay.

«Vi un gran potencial en este jugador y mi mente era la razón por la cual Scott McTominay no es dominante en Inglaterra porque tiene un gran potencial. Cuando la posibilidad de él para Napoli, francamente en el primer momento no creía que pudiera suceder», reveló Utte.

«Sucedió y ahora lo disfruta. Para un jugador como él, nació en el Manchester United y hay un punto en tu carrera y vida en la que podrías tener que cambiar y probar una experiencia diferente. Nos sucedió y estamos realmente felices porque no solo somos un jugador fantástico, sino también una buena persona».

