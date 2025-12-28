Antoine Semenyo quiere que el traspaso desde el Manchester City se haga «rápido», teniendo en cuenta la fecha

El Manchester City continúa vinculado con un movimiento de la estrella del Bournemouth, Antoine Semenyo, durante la ventana de transferencia de enero.

Antoine Semenyo, del Bournemouth, ha sido vinculado con el Manchester City (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Al Manchester City le han dicho por qué Antoine Semenyo quiere unirse al club cuando se abra la ventana de transferencias de enero. El City ha estado estrechamente vinculado con el fichaje de la estrella del Bournemouth antes del Año Nuevo.

El futuro de Semenyo ha sido objeto de intensa especulación en los últimos meses, con una gran cantidad de clubes supuestamente interesados ​​en su firma.

Manchester United, Liverpool y Chelsea han expresado interés en fichar a Semenyo, pero el City se ha convertido en el favorito en los últimos días.

Se informa ampliamente que Semenyo tiene una cláusula de rescisión de £65 millones, que expira a mitad de la ventana de transferencia de enero.

LEER MÁS : Lo que hizo Pep Guardiola después del gol de Tijjani Reijnder resalta la fuerza oculta del Manchester CityLEER MÁS : Sean Dyche furioso con el ganador del Man City mientras el jefe de Nottingham Forest lanza una diatriba mordaz del VAR

El reportero de BBC Sport, Sami Mokbel, explicó por qué el City está en la pole position para fichar a Semenyo y por qué el jugador está decidido a mudarse al Etihad Stadium lo antes posible.

«Creo que este tiene el potencial de ser el más grande, ciertamente financieramente, de la ventana de transferencias de enero», dijo Mokbel a Football Focus.

“Hay dos condiciones que deben cumplirse: una cláusula de rescisión de £65 millones, que debe entrar en vigor el 10 de enero.

“En este momento, el Manchester City está en la pole position y todos los indicios que hemos tenido hasta el momento hasta hoy es que irá allí.

“El Bournemouth realmente quiere que se quede hasta el 10 de enero, tiene partidos contra Brentford, Chelsea, Tottenham y Arsenal.

«Pero entiendo que Semenyo quiere que este acuerdo se complete rápidamente y que quiere mudarse al Manchester City el 1 de enero.

«Así que todo indicio que tenemos en este momento es que estará en el Etihad».

Parece que Antoine Semenyo dejará el Bournemouth en el mercado de fichajes de enero (Imagen: Richard Martin-Roberts – CameraSport vía Getty Images)

Al técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, se le preguntó sobre el futuro de Semenyo el sábado tras su derrota por 4-1 ante el Brentford.

«No, cuantos más partidos pueda jugar Antoine para nosotros, mejor», dijo Iraola cuando se le preguntó si preferiría un acuerdo anticipado por Semenyo en enero.

«Si puede jugar para nosotros durante años, ¡es mucho mejor! Si no pueden ser años, pueden ser meses. Si sólo puede jugar durante semanas, serán semanas, pero cuanto más tiempo juegue con nosotros, mejor para nosotros».

«La situación de Antoine es bastante clara. Antoine es un gran jugador para nosotros e incluso en partidos como el de hoy, en los que probablemente no ha jugado bien, siempre es una amenaza cuando marca y asiste».

«Está claro que no quiero perderlo. Está muy claro, pero hay algunas situaciones sobre las que no tengo control. En tres días estará disponible para jugar de nuevo». [versus Chelsea] y luego el siguiente y ojalá juegue muchos más con nosotros».

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Haga clic aquí para obtener las noticias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify y Apple Podcasts, pero también puedes verlos en YouTube.