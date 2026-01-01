Antoine Semenyo, Oscar Bobb: qué esperar del Manchester City en la ventana de transferencia de enero

Se espera que el Manchester City esté activo en la ventana de transferencia de enero cuando se abra el jueves.

Antoine Semenyo será el titular de la ventana de enero del Manchester City

El Manchester City ya ha hecho más negocios en enero de lo que esperaban. Antoine Semenyo fue una oportunidad demasiado buena para que Hugo Viana la ignorara y Pep Guardiola consigue un goleador probado de la Premier League para complementar sus opciones para la segunda mitad de la temporada.

Aunque hay más elemento sorpresa con Viana, no se espera que el City contrate a nadie fuera de Semenyo este mes. El delantero del Bournemouth les costará a los Blues alrededor de £ 65 millones y el próximo trabajo más importante para ellos en el mes será tratar de recuperar parte de ese dinero.

Oscar Bobb está atrayendo mucho interés de los clubes que buscan prestarlo (el Dortmund lidera el grupo) y el City buscará asegurar un acuerdo que en última instancia podría implicar una transferencia permanente. Bobb tiene mucho potencial y talento, sólo necesita un descanso y la llegada de Semenyo reduce las posibilidades de que consiga uno en el Etihad.

En cuanto a los jugadores del primer equipo, Nathan Aké parece el más probable que se vaya. El defensa veterano apenas ha dado una patada esta temporada y el técnico holandés Ronald Koeman ha comentado la «frustración» del jugador en varias ocasiones y está ansioso por verlo jugar un fútbol más regular en el período previo a la Copa del Mundo.

Varios clubes de la Premier League están interesados ​​y el City dejaría marchar a Aké en las circunstancias adecuadas, aunque Guardiola todavía se mostraría reacio a perder a un defensa que ha seguido utilizando esta temporada para ayudar a proteger los últimos minutos de los partidos. Ake también se considera un jugador local, y si bien no es necesario retenerlo por ese motivo, es algo a tener en cuenta.

La ciudad tiene mucho trabajo por hacer en el mercado crediticio para limitar los daños causados ​​por algunos malos movimientos durante el verano. Claudio Echeverri se marcha a Girona después de que su traslado al Leverkusen resultó ser un desastre y espera tener más tiempo de juego regular.

Jahmai Simpson-Pusey ha pasado por una mala racha similar en el Celtic y dejará Glasgow en enero, con un movimiento por el campeonato en el horizonte para la segunda mitad de la temporada. Se espera que Sverre Nypan permanezca en esa división en Middlesbrough, aunque los Blues siguen de cerca su situación y las oportunidades son limitadas.

Se podrían concertar otras cedencias para los canteranos, aunque Guardiola actualmente se entrena más de lo habitual con el primer equipo para cubrir las ausencias de cara a la Copa Africana de Naciones. Divine Mukasa ha jugado en todas las rondas de la Copa Carabao y es uno de los que permanecerán mientras el City busca tener suficiente cobertura y competencia en su equipo.