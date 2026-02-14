Antoine Semenyo muestra a sus nuevos compañeros del Manchester City en la victoria en Salford

El delantero del Manchester City Antoine Semenyo salió del banquillo para ayudar a los Blues a ganar la Copa FA sobre el Salford City en un mal partido.

Antoine Semenyo estuvo animado desde el banquillo en el Manchester City

Incluso un hombre que ama la Copa FA tanto como Pep Guardiola no podría haberla disfrutado. El Manchester City está clasificado a la quinta ronda, pero eso es lo único positivo que se puede decir después de una tarde de fútbol en el Etihad: será una bendición si no se ven los mejores momentos.

Guardiola hizo nueve cambios respecto al equipo que derrotó al Fulham a mitad de semana, pero fue una demostración de fuerza para los aspirantes al título de la Premier League el hecho de que no parecieron débiles. John Stones inició su primer partido en casi tres meses, los internacionales Rayan Cherki, Omar Marmoush y Tijjani Reijnders entraron en ataque y Nico González se instaló en la base del mediocampo.

Todo parecía rutinario en los primeros minutos, con un centro de Rayan Ait-Nouri que Alfie Dorrington disparó accidentalmente a su propia portería, dándole al City una temprana ventaja. El equipo local tuvo el 94 por ciento de la posesión en los primeros 15 minutos y poco después a Marmoush se le anuló un gol erróneamente por fuera de juego cuando los Blues comenzaron a pensar en la goleada por 8-0 a Salford en esta competición el año pasado.

Tal como estaban las cosas, Salford finalmente tuvo la mala suerte de quedarse atrás en el descanso, a pesar de apenas tener posesión, ya que el City estaba tan pobre como lo había estado durante un tiempo. Stones parecía especialmente oxidado, pero delante de él no había nada de Reijnders, Cherki o Phil Foden.

El técnico del City fue expulsado del banquillo antes de la última ronda contra Exeter y pasó gran parte del partido desplomado en su asiento, como si ni siquiera él tuviera la energía para intentar descubrir lo que estaba pasando delante de él. James Trafford fue el mejor jugador del City hacia el final de la primera parte y se adelantó tras el descanso.

Eso llevó a que se llamara a la caballería, con Antoine Semenyo, Marc Guehi y Nico O’Reilly llegando poco después de la hora y Rodri llegando poco después. Como era de esperar, fueron el esfuerzo de Semenyo y la inteligencia de Guehi los que produjeron el segundo gol al final para hacer el partido seguro.

Semenyo estuvo descuidado en algunas de sus actuaciones en el City, pero nunca sin vida, e inmediatamente inyectó al equipo una energía que de alguna manera había faltado hasta entonces. Puede que haya perdido el balón en una batalla con Rosaire Longelo en el flanco izquierdo, pero lo recuperó y obtuvo la jugada a balón parado que el City anotó cuando Guehi anotó su primer gol con la camiseta del City.

Ese era el nivel requerido, y no se refleja en ninguno de los jugadores titulares en el campo que fuera necesario un sustituto para mostrarles el nivel requerido. Guehi y O'Reilly también han subido el listón a su manera, por lo que estos son tres jugadores que definitivamente serán titulares contra Newcastle la próxima semana.

Este partido podría recordarse dentro de unos meses como un recordatorio de que a veces lo único que importa es el resultado, o podría verse como un reflejo de las inconsistencias en el equipo que existen desde hace un tiempo.

En el mejor de los mundos, simplemente nunca más se hablará de ello bvhfgg3.