Antoine Semenyo le muestra a Pep Guardiola cómo puede mejorar inmediatamente al Manchester City

El Manchester City venció al Exeter por 10-1 en la tercera ronda de la Copa FA y Pep Guardiola estará contento de que un equipo fuerte haya actuado

Pep Guardiola no se echa atrás, se dobla. Y ya tiene planes de hacer más historia con el Manchester City con una cuarta aparición consecutiva en la final de la Copa FA después de una goleada de 10-1 al Exeter.

El sábado fue la oportunidad perfecta para darle descanso a los jugadores de un equipo pequeño que se ha visto afectado por la fatiga de las lesiones en las últimas semanas y ha perdido puntos en sus últimos tres partidos de la Premier League. La visita de un equipo de la League One podría haber dejado a muchos canteranos descansando las piernas para la semifinal de la Copa Carabao, el derbi de Manchester o los partidos de la Liga de Campeones que se disputarán las próximas quincenas.

En cambio, tras empezar la semana con dos centrales a su disposición, Guardiola ha conseguido jugar tres en los dos últimos partidos. Erling Haaland retuvo su lugar para la eliminatoria de la Copa FA y Rodri, Rayan Cherki y el nuevo fichaje de £ 62,5 millones, Antoine Semenyo, se unieron a él en la alineación; Bernardo Silva y Jeremy Doku salieron del banquillo después de una hora con el City ganando 6-0.

Ciertamente mostró la magia de la copa a los 8.000 fanáticos de Exeter que viajaron al Etihad, incluso si les quitó por completo las esperanzas de otro día de pago de la competencia desde el momento en que se nombró al equipo. Max Alleyne coronó una semana de ensueño con el primer gol a los 12 minutos y Guardiola, que observó desde las gradas mientras cumplía una sanción de un partido tras recibir tres tarjetas amarillas, nunca tuvo motivos para levantarse de su asiento durante una actuación profesional.

Ryan McAidoo, extremo de 17 años procedente del Chelsea en 2024, fue inteligente en la banda derecha e hizo aportaciones sensatas en el primer y cuarto gol. Fue dulce para Rodri marcar el segundo del partido, y el primero desde mayo de 2024, y luego hacer todo lo posible para agradecer al público por su apoyo durante unos pésimos 18 meses para él.

Tras un comienzo tranquilo, Semenyo logró animar la segunda parte con una gran asistencia a Rico Lewis y luego un gol bien ejecutado antes de ser rápidamente expulsado del campo. Puede que Exeter no sea el mejor punto de referencia, pero ya había señales de que podría tener un buen comienzo con sus nuevos compañeros de equipo y ofrecer competencia a Jeremy Doku es exactamente el tipo de fuerza que Guardiola quiere y necesita.

Una goleada de 10-1, con Haaland sin marcar ni un solo gol, es lo que también quiere Guardiola. Es el mayor margen de victoria conjunto que ha disfrutado el técnico, igual que cuando vencieron al Burton por 9-0 en enero de 2019; Esa temporada superaron algunos momentos difíciles en invierno para ganar una limpieza nacional.

Este equipo no parece tan fuerte como el de hace siete años. Sin embargo, parecen más fuertes que hace una semana y cuando vayan a Newcastle para su semifinal, el City lo aceptará absolutamente.