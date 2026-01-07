Antoine Semenyo al Manchester City lanza una bomba mientras Jamie Redknapp describe el ‘giro’ del Liverpool

Antoine Semenyo dejará Bournemouth este mes y el Manchester City era el principal aspirante a su fichaje

Jamie Redknapp ha insinuado que el Liverpool podría hacer un último intento por fichar a Antoine Semenyo del Bournemouth.

El experto de Sky Sports, Jamie Redknapp, cree que el Liverpool podría hacer un movimiento tardío por Antoine Semenyo y potencialmente secuestrar el movimiento de Bournemouth al Manchester City. El jugador de 26 años dejará los Cherries con una cláusula de rescisión de £ 65 millones en su contrato, lo que atraerá el interés de los principales clubes de la Premier League.

El City lideró la carrera por el internacional de Ghana, que anotó un gol de la victoria en el último minuto cuando su equipo actual venció al Tottenham el miércoles por la noche, y se organizó un examen médico para su traslado al Etihad. Pero Redknapp, hablando con Sky Sports, dijo que había escuchado que el Liverpool podría hacer un dramático intento tardío para llevar a Semenyo a Anfield.

Redknapp dijo: «No estoy tan seguro. Escuché que podría haber un pequeño giro. Creo que Liverpool aún podría estar en la ecuación. Creo, tengo que ser honesto, creo que si entraran, me sorprende que no lo hagan con tanta fuerza».

«Si miras esa posición, con Mohamed Salah y cuánto tiempo permanecerá en el club, realmente no lo sabemos. Cuando tienes un jugador de esa calidad y demuestra que es un ganador de partidos, aparece en los grandes momentos».

«¿Por qué no querrías reemplazarlo? No estoy diciendo que sea un momento de noticias de última hora de Sky Sports, pero todo lo que digo es que escuché esta noche que tal vez no sea un trato cerrado que tenga un examen médico en Man City. Todavía podría haber un pequeño giro y eso espero».