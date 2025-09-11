El ex hombre del Manchester United, Anthony Martial, está buscando nuevamente un nuevo club con su tiempo en Aek Atenas que aparentemente llega a su fin

El ex Manchester United, Anthony Martial, está buscando nuevamente un nuevo club (Imagen: Getty)

Anthony Martial está hablando de una transferencia de shock después de sus recientes consecuencias en Aek Atenas.

Martial, 29, Manchester United se fue en 2024 después de un hechizo de nueve años en el club en el que anotó 90 goles.

El francés salió de Manchester a Grecia cuando se unió al equipo de la Super League en septiembre de 2024 y fue un acuerdo de tres años. Pero después de solo una temporada con el atuendo griego, Martial podría estar moviéndose nuevamente después de que solo había jugado una vez en 2025/26.

Eso ha llevado rumores sobre su futuro, con el lado mexicano de que Pumas dijo que están interesados ​​en firmar al delantero para un acuerdo permanente. Según el periodista César Luis Merlo Martial, el objetivo del club Liga MX es, y existe la esperanza de que se pueda acordar un acuerdo antes de su fecha límite de transferencia el viernes con ‘negociaciones’ en curso.

Se dice que el salario de Marital es el obstáculo más importante para la mudanza, por el cual se dice que el antiguo United -Man gana £ 2.5 millones por temporada con AEK y se queda durante dos años sobre su acuerdo actual en Grecia.

El internacional francés ha realizado un total de 24 actuaciones para AEK, anotó nueve goles y ofrece dos asistencias. Desde finales de julio, sin embargo, no ha jugado un partido frente a Marko Nikolic, una colisión de la Liga de la Conferencia de la UEFA con Hapoel Be’er Sheva.

Lo que el próximo es para marcial en esta etapa no está claro, pero un movimiento a México sería su primer período fuera de Europa que anteriormente se probó para Lyon, Mónaco y Sevilla, el último de United Loan Tint.

Ese mudanza a España cuando su carrera cayó en United y finalmente partió en una transferencia gratuita el año pasado. «Manchester United siempre estará en mi corazón», dijo en su partida.

«Este club dejó su huella en mi carrera y me ofreció una oportunidad increíble para jugar para ti». Me voy por nuevos desafíos, siempre seré un demonio rojo y continuaré siguiendo los resultados del club con pasión.

