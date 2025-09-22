Anthony Martial recibe la respuesta del Manchester United después del debut por Surprise New Club

El ex hombre unido al delantero Anthony Martial hizo su debut el domingo para el equipo mexicano Monterrey después de dejar a Aek Atenas a principios de este verano

El ex Manchester United, Anthony Martial, ahora está jugando para el lado mexicano Monterrey (Imagen: Getty Images)

Anthony Martial ha recibido una respuesta de varios ex compañeros de equipo del Manchester United después de su debut para el equipo mexicano Monterrey el domingo.

El jugador de 29 años firmó un contrato de dos años con Monterrey después de su partida de Aek Atenas a principios de este verano. Sin embargo, la transferencia no estuvo exenta de complicaciones, ya que los rivales de Monterrey Pumas afirmaron que inicialmente habían llegado a un acuerdo con el atacante.

Los funcionarios de Pumas afirmaron que Martial se habría establecido para ir a México para concluir el acuerdo después de llegar a un acuerdo con el club. También afirman que Martial y su equipo dejaron de comunicarse abruptamente antes de descubrir que había elegido poner el bolígrafo en papel con sus rivales, Monterrey.

Desde entonces, el atacante francés ha hecho su debut para Monterrey, en el minuto 90 para Oliver Torres durante su empate 2-2 contra Club America. Y Martial ahora ha enviado un mensaje en la plataforma de redes sociales Instagram.

«Primer juego con el equipo con un gran ambiente, gracias a todos por ustedes. Vamos @Rayados», dijo en español.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

La publicación de Martial ha recibido varios gustos de ex compañeros de equipo alternativos, incluidos Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Juan Mata.

Durante su presentación con Monterrey el viernes, Martial, que une fuerzas con la leyenda Sergio Ramos del Real Madrid, dijo: «Sé que muchos otros jugadores juegan aquí, por lo que fue una decisión fácil para mí.

«Quería algo nuevo, y esta era una gran opción para mí. Estoy muy feliz de estar aquí. Me siento físicamente muy bien porque estaba entrenando todos los días cuando estaba en Atenas, así que me siento listo.

«Es difícil con el Jetlag, pero estoy listo para ayudar al equipo».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.