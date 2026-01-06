Anthony Joshua ‘toma la decisión de retirarse’ después de un accidente automovilístico fatal y conversaciones sobre la pelea con Tyson Fury

Anthony Joshua estuvo involucrado en un accidente automovilístico el lunes pasado que mató a dos de sus amigos cercanos y compañeros de equipo después de que una camioneta negra en la que viajaba chocara con un camión detenido.

Anthony Joshua supuestamente se retirará del boxeo

El tío de Anthony Joshua afirma que el ex campeón mundial le dijo a su familia que planea retirarse luego del devastador accidente automovilístico que se cobró la vida de dos de sus amigos más cercanos. El ex dos veces campeón mundial de peso pesado viajaba como pasajero en el SUV Lexus que chocó contra un camión detenido en una carretera cerca de Lagos, Nigeria, la semana pasada.

El trágico accidente provocó la muerte de Sina Ghami y Latif ‘Latz’ Ayodele. Su funeral se celebró el domingo en una mezquita de Londres.

Antes de asistir al servicio, ‘AJ’ compartió dos fotos en Instagram el domingo, junto a su madre y otras tres mujeres, una de las cuales sostenía una foto de Ghami. El ícono del boxeo británico escribió: «My Brothers Keeper», como dice el título, informa el Mirror.

«Lo más importante es que se ha retirado del boxeo. Eso es algo que nos hace felices porque cada vez que pelea en el ring, siempre nos dejamos llevar emocionalmente», dijo Adedamola Joshua a The Punch.

Y añadió: «Cada vez que lo derriban, es como si el corazón se nos saliera del pecho. Todos estos sentimientos emocionales cuando pelea son demasiado traumas para nosotros también. Ahora que ha dicho que se va mientras la ovación es máxima, estamos felices».

A pesar de las afirmaciones, los HOMBRES entiende que Joshua aún tiene que tomar una decisión sobre el futuro de su carrera boxística. Cientos de personas se reunieron frente a las puertas de la mezquita el domingo para presentar sus respetos a Ghami y Ayodele mientras se leía el Janaza.

Luego, los ataúdes fueron llevados a un crematorio cercano para su entierro. El Comando de Policía del Estado de Ogun también confirmó el viernes que Adeniyi Mobolaji Kayode, que conducía el coche implicado en el accidente, ha sido acusado de causar la muerte por conducción peligrosa, conducción imprudente y negligente, conducción sin el debido cuidado y conducción sin una licencia válida.

El DSP Oluseyi Babaseyi dijo a la AFP: «Al acusado se le concedió una fianza de cinco millones de nairas (3.480 dólares) con dos garantías. Fue puesto en prisión preventiva una vez cumplida su condición de libertad bajo fianza».

Joshua pasó varios días en el hospital después del accidente antes de ser dado de alta en la víspera de Año Nuevo. Regresó a Gran Bretaña procedente de Nigeria el viernes.

Según los informes, Joshua estaba disfrutando de su tiempo en África luego de su nocaut en el sexto asalto sobre Jake Paul en Miami, Florida, a principios de diciembre. Después de esa pelea, AJ centró su atención en 2026 y en un enfrentamiento de megadinero con su viejo rival Tyson Fury.

Le dijo a Ariel Helwani durante su entrevista en el ring: “Si Tyson Fury es tan serio como cree y quiere poner eso en sus dedos de Twitter, ponerse unos guantes y venir a pelear contra uno de los mejores luchadores que existen, que puede enfrentar cualquier desafío.

«Súbete al ring conmigo a continuación si eres un chico realmente malo. No hables de eso, AJ esto, AJ aquello. Nos vemos en el ring, habla con los puños».

Si bien Fury anunció su propio retiro del deporte hace un año después de derrotas consecutivas ante Oleksandr Usyk, Frank Warren confirmó que se estaba considerando una pelea entre los dos para finales del verano de 2026. Sin embargo, si los comentarios recientes sobre la intención de Joshua de abandonar el deporte son ciertos, entonces se han descartado todas las posibilidades de un enfrentamiento totalmente británico.