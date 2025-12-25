Anthony Joshua da una pista sobre la mega pelea de 2026 en el mordaz mensaje navideño de Jake Paul

Anthony Joshua ha entregado un mensaje a sus seguidores de las redes sociales este día de Navidad

Anthony Joshua ha insinuado que vendrán cosas nuevas en el nuevo año (Imagen: Getty Images para Netflix)

El boxeador británico Anthony Joshua recurrió a las redes sociales para enviar un mensaje el día de Navidad, insinuando que sucederán cosas más importantes en el nuevo año. Joshua noqueó al YouTuber Jake Paul en el sexto asalto de su controvertida pelea de peso pesado en Miami el viernes pasado.

Paul fue derribado dos veces en el quinto asalto antes de que Joshua terminara la pelea en el sexto asalto con una mano derecha decisiva, dejando a Paul con la mandíbula rota. Antes de la pelea, circularon rumores de que Joshua había aceptado tomarse las cosas con calma, afirmaciones que ambos bandos negaron rotundamente.

«Tenía que hacerlo mejor. Es una victoria, pero no un éxito», dijo Joshua después. “Siento que mi entrenador espera más de mí y yo espero más de mí mismo.

«¿Pero qué podemos hacer? No puedo vivir de esa victoria».

Joshua dijo que todavía tiene mucho que mejorar y agregó: «Así que sí, no estoy contento. Hoy tenía el boxeo en mi espalda y eso es todo».

“Me tomé a Jake tan en serio como necesitaba, pero lo más importante es que me tomé a mí mismo tan en serio como necesitaba.

Anthony Joshua derrotó a Jake Paul en el sexto asalto. (Imagen: PA)

‘Tienes que estar preparado. Un paso en falso podría costarte ese ring”.

De cara al nuevo año, el hombre de 36 años ha insinuado que hay cosas más importantes en el horizonte.

El día de Navidad le escribió a

«Disfruta de las fiestas si las celebras y que tengas una semana bendecida si no las celebras. Se avecinan grandes cosas en el nuevo año, así que estad atentos.

«Todos somos uno ante los ojos de Dios. Dios los bendiga. Rastafari».

Paul, por otro lado, también compartió una publicación en la misma plataforma de redes sociales. “Dios es grande”, dijo. 25 de diciembre de 2025

«Tengo la mandíbula rota, pero el cerebro y la columna están sanos. Nunca he estado más motivado. Feliz Navidad al mundo entero.

«Nunca dejes de intentar ser genial. Si no lo intentas, tienes una garantía 100% de fracasar».