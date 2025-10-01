Angry Pep Guardiola lleva el barrido a los ‘árbitros españoles’ después del drama de la ciudad de Man City

El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, no estaba contento con otorgar una penalización a Mónaco que les costó dos puntos de la Liga de Campeones

Pep Guardiola vio su lado de su Manchester City dos veces la ventaja a Mónaco en la Liga de Campeones el miércoles en un empate 2-2

Pep Guardiola borró que «no tenía nada que decir a los árbitros españoles después de que más drama de la Liga de Campeones les costaran dos puntos.

El administrador del Manchester City había bromeado por la competencia sobre el desempeño del oficial de competencia en su victoria 5-3 sobre Mónaco hace ocho años en un juego clásico de la Liga de Campeones. Ese árbitro específico, el español Antonio Mateu Lahoz, tuvo más de un encuentro con Guardiola en el transcurso de su carrera.

Pero cuando Guardiola sonrió por completo en la víspera del juego, fue barrido de su cara cuando la concesión de una penalización a Eric Dier deja escenas enojadas en ambos bancos en el partido. Cuando vio al combate cuerpo a cuerpo que se desarrolló, el árbitro Jesús Gil Manzano tuvo que abandonar la pantalla que mostraba repeticiones de la penalización propuesta y al menos una tarjeta roja para el Mónaco -Dugout en escenas caóticas separadas.

Erling Haaland dijo después del juego que «si pateas a alguien en la cara, se convierte en una penalización», mientras se enfrentó a la realidad de sus dos goles en la primera mitad que no fueron suficientes para que la ciudad ganara el juego. Aunque Guardiola no comentaría sobre el tema al que los árbitros españoles catalanes se refirieron antes de felicitar a su equipo por su desempeño.

«Nada que decir a los árbitros españoles», dijo. «Realmente jugamos un buen juego.

«Siempre tratamos de crear más oportunidades y dar pocas y eso es lo que sucedió. Tienen jugadores rápidos con su fisicalidad muy fuerte, pero hemos admitido poco y hemos creado muchas oportunidades, ya que es la Liga de Campeones y estoy muy contento con eso.

«Por supuesto que estábamos cerca, pero al final no pudimos defender el tiro libre y admitimos la penalización.

«En el fútbol tienes que ganar con el resultado. Si analizas el juego, había muchas cosas que eran buenas.

«Seremos mejor paso a paso, pero tuvimos muchas oportunidades y Phil [Foden] En la primera mitad y muchos jugadores jugaron muy bien. No hemos dado casi nada.

«Si está cerca, tienes que defender y nos tomamos el punto».

