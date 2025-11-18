Angry Ginge calificó a la ex estrella del Man United como ‘t***’ después de que un evento benéfico se volviera desagradable

El popular transmisor ya ha demostrado ser un éxito entre los espectadores de Soy una celebridad… ¡Sácame de aquí! pero chocó con otra cara famosa en vivo por ITV a principios de este año.

(Imagen: Jordan Peck, Getty Images)

Soy una celebridad… ¡Sáquenme de aquí! La estrella Angry Ginge solo ha estado en la jungla durante unos días, pero ya es un gran éxito entre los espectadores.

El popular transmisor se ha disparado a la fama en línea en los últimos años y ahora llega a una audiencia diferente durante la edición de 2025 del exitoso programa de ITV. Pero a pesar de ganar una nueva legión de fanáticos en los dos primeros episodios, el joven de 24 años se ganó un enemigo en vivo en el mismo canal a principios de este año.

Ginge, aficionado del Manchester United, cuyo nombre real es Morgan Burtwistle, participó en Soccer Aid de este año, en el que celebridades y futbolistas se unen para recaudar dinero para UNICEF durante el partido benéfico anual de fútbol.

Jugó en la defensa de Inglaterra contra el resto del mundo y se enfrentó a uno de los exjugadores más controvertidos del United: el ex internacional argentino Carlos Tevez.

Si bien el partido suele estar lleno de momentos alegres, las luchas internas entre los dos fueron mucho más intensas. Tevez, quien polémicamente dejó United por Man City en 2009, luchó contra Ginge por la posesión, y la estrella de las redes sociales lo dejó caer al campo con un fuerte desafío.

Tevez parecía descontento con la fuerza del desafío de Ginge y pareció patear antes de que la pareja se estrechara la mano. Sin embargo, a pesar de la conclusión civilizada del incidente, el streamer expresó su consternación por la reacción de Tevez después del partido, que Inglaterra perdió 5-4, gracias a cuatro goles del propio argentino.

(Imagen: Ayuda al fútbol)

Ginger compartió en Instagram una foto de su pierna con una herida ensangrentada y escribió: «Salud Tevez, t***».

Después de recibir el premio al mejor jugador del partido, Ginge añadió: «Bueno, tal vez no hayamos ganado, pero el mejor jugador del partido en Soccer Aid, mentalmente. Es domingo, pero el cartero aun así entregó al bebé».

Días después del choque en Old Trafford, Ginge reavivó su enemistad con Tevez al calificarlo de «maldito traidor». Durante una de sus transmisiones en vivo, mostró con orgullo su camiseta de Soccer Aid usada en el partido, que fue firmada por todos los miembros de ambos equipos, con la excepción del exdelantero del United.

Habiendo conseguido las firmas de leyendas del club como Wayne Rooney, Gary Neville y Michael Carrick, la ausencia de Tevez era algo que Ginge claramente disfrutaba.

(Imagen: GingeUpdates)

Hablando de la camiseta, dijo: «Mira eso. Firmada por todos en el equipo. Y el equipo visitante. Excepto por un hombre. El maldito traidor. Tevez no firmará mi maldita camiseta. Ni en un millón de años. Ni por casualidad».

Cinco meses después de su aparición en Manchester, Ginge obtuvo la máxima puntuación en su prueba inaugural de bush tucker en la jungla I’m A Celeb el lunes, junto a la leyenda de la comedia Ruby Wax.

El dúo participó en un desafío alimentario en el que comieron con éxito una pata de camello, un testículo de cerdo, un ano de cocodrilo, caracoles, una larva de bruja, cucarachas y gusanos de la harina.

