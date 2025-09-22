El mediocampista Bernardo Silva Van Manchester City no se detuvo después de su empate 1-1 con el Arsenal en la situación en la que se esperaría que jugaran

El Capitán Bernardo Silva Van Manchester City llegó al horario

Bernardo Silva fue a la ‘falta de respeto’ Manchester City fue tratado en el Arsenal por lo que llamó un mal día para el fútbol.

Gabriel Martinelli golpeó el tiempo de lesión para ganar un empate después de que el ataque temprano de Erling Haaland pareció lograr una gran victoria frente a Pep Guardiola. Pero no podían sostenerse porque los sustitutos del Arsenal dejaron su huella nuevamente, por lo que la ciudad se mantuvo frustrada por las «circunstancias injustas» en las que se les hizo jugar.

La UEFA celebró la semana de apertura de la Liga de Campeones la semana pasada durante tres noches, y la planificación significó el jueves a las 8 p.m. La ciudad organizó Napoli el jueves, más de 50 horas después de que el Arsenal había comenzado en Bilbao el martes. Guardiola sostuvo su lengua cuando se le preguntó sobre el horario, pero el Capitán Silva no lo hizo después del empate 1-1.

«Digo esto porque no perdimos. Si perdiéramos, no diría esto», dijo. «Pero la realidad es que no podemos llegar a uno de los juegos más importantes de la temporada con tanta desventaja, en términos de descanso.

«No es justo jugar uno de estos juegos como estos. Simplemente no es bueno.

«Tuvieron cinco días, y tuvimos dos días y medio. En uno de los juegos más importantes, esto no puede suceder. No me sentí en una condición perfecta para jugar así, y las personas que no jugaban al más alto nivel no saben lo que se siente jugar así.

«No nos escuchan. Es lo que es. Nos gustaría cambiar algo. Pero nunca cambia. Realmente no importa, pero para los fanáticos, por el respeto de los clubes y por la honestidad de la competencia, no creo lo que sucedió hoy».

Es probable que las quejas de Silva caigan en oídos sordos, sobre todo porque varias partes interesadas tendrían que trabajar juntas en el juego y al menos uno de ellos para comprometerse. El viaje de la ciudad al Arsenal ya estaba planeado para el domingo por las emisoras de la Premier League cuando la UEFA decidió lanzar a las Luminarias como lo hicieron en la semana de la Liga de Campeones de Marquee.

También es una situación que sucedió antes, el Arsenal en realidad tenía todo lo contrario antes de jugar en Etihad la temporada pasada, y los equipos que juegan en la Europa League a menudo jugarán los juegos de domingo tras jueves. El problema de Silva no es que el punto de inflexión haya sido apretado, sino que fue tan claro para beneficio de un equipo en lo que es uno de los partidos más grandes en el calendario de la Premier League.

«El calendario es el horario y entiendo que tienes diferentes competiciones y la UEFA, la Premier League y los locutores quieren ganar su dinero y entiendo todas esas cosas», dijo.

«No nos importa jugar los tres o cuatro días, y no nos importa jugar 60 juegos porque estamos acostumbrados a ello. Pero lo que pedimos es sentido común porque este es uno de los juegos más grandes de la temporada.

«Y no es por nosotros. No creo que estén tratando de perder un juego. Puede suceder en unos meses Arsenal o Liverpool.

«Pero si juegas un Arsenal vs City o una ciudad versus Liverpool o Liverpool vs Arsenal, debes tener un poco de sentido común y comprender estas situaciones y, en un juego tan importante, los jugadores deben estar en las mismas circunstancias físicas, de lo contrario, no creo que sea justo. Sé que es justo.

«Podemos perder cualquier juego en buenas circunstancias o malas condiciones, pero necesitamos respeto y sentido común para estar al mismo nivel para competir.

«Hoy en día no parecía que estuviéramos en el mismo estado físico que ellos».

«Sentí la diferencia en la primera mitad. Si juegas al más alto nivel, sabes que dos días juegan contra uno de los mejores equipos de la competencia, desaparecido, con el viaje, necesitas al menos un día para recuperarte.

«No importa si el Arsenal tuvo cuatro, cinco o seis días (para recuperarse), darnos otro día, y eso nos da tres días y medio, y luego se hace una pareja uniforme de. Dos días y medio no es suficiente para recuperar nuestro cuerpo y actuar al más alto nivel. Simplemente no es suficiente».

