Andy Burnham, uno de los alcaldes británicos, espera con ansias la candidatura a los Juegos Olímpicos del ‘Gran Norte’

El alcalde de Greater Manchester, Andy Burnham, es uno de los 11 líderes políticos de la asociación liderada por los alcaldes del Gran Norte que piden los Juegos Olímpicos en el norte de Inglaterra.

El alcalde de Greater Manchester, Andy Burnham, regresa a los Juegos Olímpicos de verano en el norte de Inglaterra (Imagen: Dan Kitwood, Getty Images)

Andy Burnham quiere que los futuros Juegos Olímpicos de verano de Gran Bretaña se celebren en el norte de Inglaterra.

El alcalde de Greater Manchester cree que una nueva candidatura en Londres “no sería justa ni correcta”. Burnham es uno de los 11 líderes políticos, junto con el medallista de oro de Londres 2012 y actual alcalde de Hull y East Yorkshire, Luke Campbell, que apoyaron la propuesta.

Sir Brendan Foster, fundador de Great North Run y ​​ex corredor olímpico de larga distancia, es otro ex atleta que respalda la causa de los políticos. Una iniciativa liderada por un alcalde llamada ‘El Gran Norte’ ha escrito a Lisa Nandy, Secretaria de Estado de Cultura, Medios y Deportes, que estuvo en Italia este fin de semana para los Juegos Olímpicos de Invierno.

Los líderes del Norte están expresando ahora su deseo de que los futuros Juegos de Verano se celebren fuera de la capital. El Sunday Times afirma que su carta dice: “Unos Juegos Olímpicos en el Norte son una oportunidad única para acelerar la recuperación, reequilibrar la economía y restablecer la percepción internacional de Inglaterra”.

Continúa: «Esto también es una cuestión de justicia y credibilidad. Si Gran Bretaña realmente quiere reequilibrar el crecimiento, unos Juegos en el Norte y a lo largo de él enviarían una señal clara -tanto a nivel nacional como internacional- de que las oportunidades, la ambición y el orgullo nacional son compartidos».

El Times también cita a una fuente involucrada en la oferta, quien dijo: “Es hora de que la gente deje de pensar en el norte como un paisaje postindustrial y sombrío.

«Está lleno de ciudades vibrantes y asombrosas, y de bellos entornos y paisajes, que podrían utilizarse para albergar el mayor evento deportivo del mundo y mostrar el norte de Inglaterra al mundo».

El alcalde del noreste, Kim McGuinness, es presidente del Gran Norte. Ella dijo: “El norte de Inglaterra tiene una historia y destreza deportiva como ningún otro lugar, y estamos unidos en nuestra creencia de que nuestra región podría albergar unos Juegos Olímpicos líderes en taquilla y en el mundo”.

Burnham también señaló: «Se ha trabajado y pensado mucho en esto, y se siente muy actual. Ha habido alguna sugerencia de que el país estaba considerando una nueva oferta en Londres, pero eso no sería justo ni correcto.

«Y eso no es nada en contra de la capital. Fue sede de unos Juegos Olímpicos inolvidables y, de hecho, los recuerdo con nostalgia, recordando cómo era el país y cuánto ha cambiado.

«Se trata de recuperar eso para el norte de Inglaterra, esa vitalidad y positividad. Eso es lo que Gran Bretaña necesita ahora. Si se establece esta ambición, el norte la logrará de la manera más impresionante».

Campbell tiene una opinión similar y recuerda cómo Londres 2012 «unió al país». El ex boxeador de peso gallo dijo: «Todo en este país está muy centrado en Londres, pero Inglaterra no se trata sólo de autobuses rojos y cabinas telefónicas; esta es nuestra oportunidad de mostrarnos al mundo».

Foster, que ganó el bronce en los 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Verano de 1976 en Montreal, está de acuerdo. Dijo: «Es hora de que el Norte deje de recibir las migajas y se quede con el pastel».

El alcalde de South Yorkshire, Oliver Coppard, también respaldó la medida. Afirma: “El Norte puede montar un espectáculo, nosotros podemos asumir el mayor festival cultural del mundo y convertirlo en un éxito”.