Andy Burnham confirma el plan del Manchester United para Old Trafford con 100.000 asientos: «Ni un centavo»

Man Utd sigue adelante con sus planes de construir un nuevo Old Trafford con capacidad para 100.000 asientos, pero necesita adquirir un terreno.

Burnham hizo una aparición en el podcast. (Imagen: Manchester United + The Added Time Podcast)

Andy Burnham ha reiterado que no se destinará “ni un céntimo de dinero público” a la construcción del nuevo estadio del Manchester United.

En marzo, United reveló planes ambiciosos para un estadio de última generación con capacidad para 100.000 asientos en un evento en Londres y el copropietario Sir Jim Ratcliffe dijo que el proyecto podría completarse en 2030.

Ratcliffe planteó la idea de que los contribuyentes financien parcialmente el proyecto de £2 mil millones, diciendo: «La gente en el norte paga sus impuestos y existe el argumento de que se podría pensar en un proyecto más ambicioso en el norte que sería apropiado para Inglaterra, para la final de la Liga de Campeones o la final de la Copa FA».

Burnham, el alcalde de Greater Manchester, había declarado anteriormente que no se proporcionaría financiación pública para el estadio en sí, y reiteró esa posición a The Added Time Podcast.

Sin embargo, recientemente se ha creado una Corporación de Desarrollo de la Alcaldía para el proyecto de regeneración alrededor del estadio, lo que traerá enormes beneficios económicos.

Burnham dijo: «No se trata de darles dinero porque tenemos un principio muy claro al comienzo de este viaje con la Mayoral Development Corporation. El Manchester United pagará el estadio. No se destinará ni un centavo de dinero público a eso».

«Pero definitivamente tenemos un papel que desempeñar para hacer que todo lo que rodea al estadio sea lo mejor posible debido a los beneficios económicos que esto conlleva. Si lo piensas bien, detrás de las gradas hay una estación de tren que no se ha utilizado durante varios años por razones de seguridad».

“Parte de esto implicaría mover la estación un poco, tal vez un poco más cerca del chippy de Lou Macari o en algún lugar cercano, y eso luego reabriría y beneficiaría enormemente a las comunidades existentes, Gorse Hill, Stretford y las personas que viven allí, por lo que el beneficio público de esto sería enorme.

«Miles de casas nuevas, miles de nuevos empleos, por lo que es mucho más amplio que el terreno mismo».

Burnham discutió el proyecto. (Imagen: El podcast de tiempo agregado)

El Noticias de la noche de Manchester El United y la región de la ciudad se unen al objetivo de llevar al estadio los partidos clave de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2035, incluida la final.

Burnham confirmó el objetivo de llevar la final de la Copa del Mundo de 2035 a Manchester, diciendo: «Estoy profundamente involucrado hasta el punto de que acabamos de pedir al Parlamento que establezca una Corporación de Desarrollo Mayoral. Así que ese es un vehículo, una entidad legal, que supervisará la regeneración más amplia de toda el área.

«Esa es más mi responsabilidad, el área más amplia alrededor de cualquier estadio nuevo. Es una gran oportunidad para nosotros como ciudad y región. Si piensas en esa área, es el área alrededor de los antiguos muelles de Salford».

«Está Media City al otro lado. Esta podría ser una ubicación global si lo hacemos bien. Sé que la gente aquí está luchando por entender por qué esto está afectando la vida en este lado de la M62. [Liverpool]pero en realidad hay terminales de carga detrás del Old Trafford existente que envían muchos trenes a través del centro de la ciudad de Manchester.

“Esa es una de las principales causas del caos en los ferrocarriles del norte, ya que provoca bloqueos en Manchester, razón por la cual todos los trenes que pasan por el país suelen llegar tarde a Liverpool.

«Así que es un proyecto que tiene sentido en muchos niveles. Básicamente, trasladaría los túneles de carga a St. Helens y, por lo tanto, aumentaría el crecimiento aquí». [Liverpool].

«Es un gran proyecto de crecimiento para todo el noroeste. Y la perspectiva tentadora que tengo en mente es que si realmente lo ponemos en marcha, hay muchas posibilidades de que seamos anfitriones de la Copa Mundial Femenina en 2035.

«Imagínese una final en ese nuevo Old Trafford. Eso sería algo grandioso, ¿no?»

El diseño del nuevo estadio ha quedado en suspenso mientras avanzan las negociaciones para la compra del terreno. El patio ferroviario alrededor de Old Trafford es propiedad de Freightliner y ese terreno es crucial para los planes.

El United es optimista acerca de llegar a un acuerdo para adquirir el terreno para un nuevo proyecto de estadio.

