Andre Onana toma una decisión sobre el futuro del Man United a medida que el impacto de la medida se vuelve claro

A Andre Onana se le permitió salir cedido del Manchester United durante el período de transferencia, pero quiere regresar a la Premier League a pesar de su mejora.

André Onana se ha beneficiado de su nuevo entorno pero quiere volver a Old Trafford (Imagen: Anadolu, Anadolu vía Getty Images)

André Onana está cosechando enormes frutos de su salida temporal del Manchester United, aunque sigue decidido a reincorporarse al club de la Premier League una vez que termine su aventura turca.

Al portero camerunés se le permitió hacer una salida inesperada después de la fecha límite, ya que aprobaron un traslado al Trabzonspor, que recibirá su salario semanal de £ 170.000 en su totalidad. Un nuevo entorno parece hacer maravillas para el portero, que ha pasado dos años turbulentos en Old Trafford.

Su mandato en Manchester, designado por Erik ten Hag, estuvo marcado por errores costosos que regularmente desembocaban en goles. Su estatus se volvió incierto cuando no pudo comenzar la campaña como primera opción, y Ruben Amorim optó por contratar a Senne Lammens durante los últimos días de la ventana de transferencia.

Sin embargo, The Sun afirma que Onana está «sintiendo el amor» en Turquía y esto le está ayudando a recuperar sus mejores actuaciones. Fuentes cercanas a Onana reconocen que el portero se encontraba agotado anímicamente tras dos campañas exigentes.

El ex número uno del Inter de Milán se siente más como en casa y ha recuperado su confianza en el Trabzonspor, segundo en la división turca detrás del campeón Galatasaray. Investigan la posibilidad de capturarlo definitivamente.

Sin embargo, la ambición de Onana es regresar a Manchester, donde buscará restablecerse como su principal portero. El portero reconoce personalmente su fracaso en el United, a pesar de que regularmente parece justificar sus actuaciones y estadísticas, incluso cuando estuvo en el banquillo del Amorim la temporada pasada.

Su última aparición con el club de la Premier League los vio sufrir una derrota en la tanda de penales ante Grimsby Town en la Copa Carabao. El revés en Blundell Park es uno de los resultados más decepcionantes de los últimos tiempos, con Onana cometiendo otro error y no logrando salvar uno de los penales.

El portero admite que lo ha pasado mal en Manchester (Imagen: Getty Images)

Amorim reconoció que un nuevo comienzo beneficiaría a todos los involucrados. Dijo: «Vimos que André tuvo una muy, muy buena temporada en el Inter. La calidad está ahí. Pero estamos en el club y a veces las cosas pueden volverse cada vez más difíciles en este momento. Puedes tener mucha experiencia, pero en este club a veces la presión es muy grande en cada detalle».

«Creo que entendimos que esto necesitaba un cambio. A veces es difícil decir por qué. Son las actuaciones, los momentos. La mala suerte en algunos momentos fue dura para él, dura para nosotros. Nuestro pensamiento es lograr un cambio en los porteros».

