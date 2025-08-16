Andre Onana sudando en Manchester United Place vs Arsenal

Andre Onana no jugó en absoluto durante la pretemporada, pero se recuperó a tiempo de una lesión en los isquiotibiales para el inicio de la nueva campaña.

Bayindir o Onana comienza contra el Arsenal

El entrenador en jefe Ruben Amorim del Manchester United se ha negado a confirmar quién comenzará en la portería antes de sus primeros brazos de la Premier League contra el Arsenal.

Andre Onana se ha recuperado de una lesión en los isquiotibiales después de perderse todo el calendario de pretemporada de United. Altay Bayindir comenzó en cuatro de los cinco partidos amistosos de United en medio de la ausencia de Onana.

United ha investigado la posibilidad de reclutar a un nuevo arquero este verano e intentó firmar a Emiliano Martínez en préstamo de Aston Villa. El club no buscará un movimiento para Gianluigi Donnarumma.

Los hombres revelaron en mayo que United no consideraba un nuevo arquero como una prioridad, lo que aún podría fortalecer su centro del campo antes de que se cierre la ventana de transferencia.

«Es como los otros jugadores», dijo Amorim cuando se le preguntó si Onana comenzaría contra el Arsenal. «Todos tienen que ganar el lugar. Así que no voy a decir si un jugador es el número uno. Está listo para ir al juego. Esperemos. Lo sabrán el domingo».

United firmó a Onana del Inter de Milán por £ 47.2 millones en julio de 2023, pero ha sufrido dos errores. El jugador de 29 años fue retirado del equipo en Newcastle United en abril después de que cometió dos errores en los cuartos de final de la Liga de la Europa por primera vez en Lyon.

Bayindir rara vez está convencido de sus diez aperturas para United, pero los ayudó a vencer al Arsenal en la tercera ronda de la Copa FA la temporada pasada, lo que ahorra multas en el tiempo de regulación y el tiroteo.

Sin embargo, Amorim está convencido de que Onana, y sus compañeros de equipo, mejorará la temporada pasada. «Creo que podemos, como entrenador, nuestros jugadores que estuvieron aquí el año pasado, podemos hacerlo mejor. Así que tengo plena confianza en eso».

La temporada pasada, Amorim confirmó que Bayindir comenzaría en el Arsenal en la Copa FA y que Onana regresaría al equipo para la segunda etapa contra Lyon.

