Andre Onana se enfrenta a un futuro incierto en el Manchester United, incluso si se queda más allá de la fecha límite de la transferencia

Man United quiere firmar a un guardián en el día de la transferencia de la fecha límite, pero falta de un mercado para Andre Onana.

El futuro de Onanan no está claro

El futuro del Manchester United de Andre Onana sigue siendo una gran duda, incluso si se queda en el club fuera del cierre de la ventana de transferencia.

Onana está decidida a quedarse en United y estaba convencido de que su futuro estaba a salvo después de que el club falló con una solicitud de préstamo para el portero de Aston Villa Emiliano Martínez. Onana también se aseguró por la insistencia del United de que un nuevo arquero no era una prioridad.

Sin embargo, United todavía está investigando la posibilidad de firmar a Martínez en el día de la fecha límite y ha discutido con la arquera Senne Lammens de Royal Amberes.

Onana, de 29 años, fue retirado el sábado para la victoria de la Premier League 3-2 de United contra Burnley en Old Trafford después de haber cometido errores por ambos goles de Grimsby Town en su notable derrota de United en la segunda ronda de la Copa de la Liga.

United buscó un nuevo arquero en el año calendario y la evaluación del entrenador en jefe Ruben Amorim de Onana ha evolucionado en ese momento.

Altay Bayindir, quien comenzó este período en los tres partidos de la liga de United, cometió otro error que llevó al segundo ecualizador de Burnley durante el fin de semana. Las fuentes del vestuario dicen que la confianza de los jugadores de United en ambos guardianes ha disminuido.

Amorim admitió después que es «difícil ser un portero del Manchester United en este momento». «Chicos, son personas», dijo Amorim. «Manchester United, todo es enorme. Todos hablan sobre el guardián. Y puedes ver, puedo convertir al portero en las situaciones que tienen lugar. Estamos en ese momento.

«Creo que es difícil ser un portero del Manchester United en este momento. Pero si miras el primer gol, podemos defenderlo mejor. Hemos tenido un objetivo bastante comparable contra Fulham, porque no hacemos la rotación completa del equipo cuando la pelota está del otro lado.

«Todas estas pequeñas cosas no tienen nada que ver con el guardián. Así que los jugadores luchan un poco con todas las cosas en el club. Eso es normal. Así que no son solo los guardianes. Creo que todos deberían mejorar».