La última noticia del Manchester United cuando el equipo de Ruben Amorim jugó un empate 1-1 con Fulham el domingo por la tarde.

El portero del Manchester United, Andre Onana, fue mencionado en el banco para el partido de la Premier League contra Fulham. (Imagen: Shaun Brooks – Camera Sport a través de Getty Images)

Manchester United tuvo que conformarse con un punto en su segundo partido de la temporada de la Premier League este fin de semana después de que regresó a un empate 1-1 con Fulham en Craven Cottage.

United ingresó al juego después de que su desempeño los alentó por el primer partido de la temporada contra el Arsenal la semana pasada. El lado de Ruben Amorim cayó en una derrota por 1-0 durante el primer fin de semana, pero hubo algunos signos positivos de la implementación.

Después de una primera mitad sin rumbo contra Fulham, en la que Bruno Fernandes vio una penalización, United tomó la delantera en el minuto 58 cuando el defensor Leny Yoro forzó el gol de Rodrigo Muniz en la esquina de Bryan Mbeumo.

Pero Fulham retiró el nivel con 17 minutos para jugar a través del reemplazo Emile Smith Rowe. Ambos equipos insistieron en un ganador hacia el final del juego con oportunidades y fueron, pero los puntos finalmente fueron compartidos.

United vio el sorteo su primer punto de la temporada, con los ojos ahora en la promoción de la Copa Midweek. El equipo de Amorim tiene un viaje para hacer en el equipo de la Liga Dos Grimsby Town en la segunda ronda de la Copa Carabao el miércoles por la noche (las 8 p.m. comenzaron).

United regresará a la promoción de la Premier League el próximo sábado cuando organicen Burnley recién promocionado en Old Trafford.

Mientras los preparativos comienzan para los dos próximos juegos, algunos miembros del equipo de United fueron a las redes sociales para dar su respuesta al sorteo contra Fulham y enviar un mensaje a los fanáticos.

El portero Altay Bayindir compartió cuatro fotos del juego en su cuenta de Instagram y escribió: «Agradecido por su apoyo, sigue empujando juntos», con un emoji de corazón rojo. La publicación fue ‘amada’ por los compañeros de equipo Rasmus Hojlund, Mathijs de Ligt y Andre Onana.

Queda la incertidumbre sobre la situación del portero en United con Onana mencionada en el sofá para el juego. Viene en medio de un interés de transferencia en Senne Lammens de Royal Amwerp.

De Ligt también fue a las redes sociales después del juego. El defensor compartió dos fotos y escribió: «No es el resultado que queríamos, ¡sigamos presionando!»

La publicación fue ‘amada’ por los compañeros de equipo del United Diogo Dalot, Bryan Mbeumo, Leny Yoro, Ayden Heaven y Patrick Dorgu.

El único otro jugador del United que fue a las redes sociales después del juego fue la segunda mitad del cielo de reemplazo. El defensor publicó una foto sin cadpression de sí mismo durante el juego en su historia de Instagram.

