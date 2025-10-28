André Onana parece hacer un comentario velado sobre el Man United tras los elogios de Pep Guardiola

André Onana ha redescubierto algo de forma en el Trabzonspor y el portero ha respondido a los elogios del técnico del Manchester City, Pep Guardiola.

André Onana celebra la victoria del Trabzonspor (Imagen: Anadolu vía Getty Images)

El marginado del Manchester United, Andre Onana, pareció darle un golpe velado a sus compañeros de equipo en Old Trafford mientras hablaba de su tiempo en el Trabzonspor. El portero camerunés fue cedido a la selección turca tras perder su plaza en el United y ha disfrutado de cuatro victorias ligueras consecutivas con sus nuevos empleadores.

El Trabzonspor ocupa actualmente la segunda posición en la Süper Lig con 23 puntos, 13 de ellos durante los seis partidos de Onana entre los postes. Aunque el acuerdo es inicialmente temporal, el ex jugador del Inter de Milán y del Ajax aún podría conseguir un movimiento permanente en 2026.

Con Onana fuera, Senne Lammens ha causado una fuerte impresión mientras construye su caso para seguir siendo la opción número uno del United, tanto ahora como en el futuro. Sin embargo, Onana parece mucho más satisfecho con sus nuevos compañeros.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, elogió repetidamente la capacidad de distribución de Onana. Cuestionado por tales elogios, el portero destacó la importancia que tienen sus compañeros para hacer posible su planteamiento.

André Onana habla en la rueda de prensa del Trabzonspor (Imagen: Anadolu vía Getty Images)

«Como siempre digo, normalmente son mis compañeros de equipo quienes me dan las opciones cuando estoy construyendo el juego», le dijo a Sporx (a través de Sport Witness). “Si me ayudan, el trabajo se ve mucho mejor”.

Estos comentarios podrían interpretarse como una sugerencia de que careció de un apoyo similar durante su mandato en el United. Aunque Onana fue criticado por varios errores costosos no relacionados con su juego aéreo, las debilidades defensivas del United fueron ampliamente reconocidas.

Durante sus dos campañas como portero, el equipo marcó 58 y 54 goles en Liga respectivamente. Durante la era de la Premier League, solo han marcado más de cincuenta goles en otras dos temporadas, aunque una de esas ocasiones se produjo en la temporada 2021/22 con algunos de los mismos defensores que hoy permanecen en el club.

Andre Onana durante Grimsby Town vs Manchester United (Imagen: Getty Images)

Hablando más ampliamente sobre su metodología, Onana explicó: «Cuando tengo que crear una jugada, primero la analizo. ¿Los oponentes están presionando, están presionando con sus extremos, están presionando con sus atacantes o sus defensores centrales están avanzando?».

«Estas son las cosas que tengo que ver cuando tengo el balón. Observo cómo se mueven los oponentes, luego miro las opciones y tomo mi decisión. Por supuesto, siempre es genial escuchar un comentario así de Pep Guardiola. Es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol».

Con sólo siete goles en diez partidos, el Trabzonspor de Onana cuenta con uno de los registros defensivos más impresionantes de Turquía. El club matriz, el United, encajó catorce goles en sus nueve partidos de liga: tres de tres con Lammens entre los postes y once de seis con Altay Bayindir como portero.

