Un truco de la zona mixta rota de Andre Onana tipificó anteriormente sus últimos meses en Man United, quien lo dejó a favor de los guardianes más económicos.

Onana en San Mames para la semifinal de la Europa League

Mientras caminaban por las pintorescas calles de Lyon horas antes de los cuartos de final de la Europa League del Manchester United, una nota de discurso de WhatsApp provenía de un contacto. Contenía una instrucción.

En el caso de que United ganara, se aconsejó a este corresponsal que llamara la atención de Andre Onana en la zona mixta dirigiéndose a él con una oración específica en italiano. Onana se detendría a charlar y hacer algo «divertido» para hacer que las consecuencias de sus reacciones por el juego de que United era «mucho mejor» que Lyon. La propia marca de comedia de Onana fue reservada para su actuación esa noche.

Hubo dos errores más, el segundo un tiempo adicional que Rayan Cherki invitó a hacerlo bien. Antes del inicio en el estadio Groupama, Onana, los auriculares para iPhone, pasaron a uno de los AIM Rames para verificar si eran estables. Ellos eran. No era él.

Los funcionarios del United Civil no estaban contentos con la broma «mucho mejor» que Onana nos había pronunciado a cuatro de nosotros en la zona mixta improvisada en Old Trafford, el único evento memorable de un derby de dour. La entrega de Onana no era despectiva, pero despertó una reacción marchita de Nemanja Matic en la conferencia de prensa antes del juego.

«Si eres uno de los peores ‘guardianes en la historia del Manchester United, debes tener cuidado’, advirtió Matic». Si David de Gea, Peter Schmeichel o Edwin van der Sar dirían eso, me preguntaría.

«Pero si eres estadísticamente uno de los peores guardianes en la historia moderna del Manchester United, debe demostrar que antes de decir».

Onana nunca se ha recuperado realmente de esa semana. El lugar público precedió a su retirada del fin de semana de Shellacking por Newcastle United. Ruben Amorim lo sacó de la línea de tiro y ahora lo ha despedido efectivamente. Su ruta de producción a Turquía indica una disminución profesional en 29, una edad prematura para un guardián.

Una asamblea de ‘errores’ de Onana ha recibido 2.2 millones de visitas en línea. Algunas adiciones son injustas y algunos errores sorprendentes también son sorprendentes debido a su ausencia. En 102 actuaciones, Onana dio cómodamente al menos dos docenas de ahorro o goles evitables, dependiendo del juego que haya cortado a un ‘Keeper.

Una parrilla de su segunda temporada de lamentos es que salió bien hasta que llegó Amorim. No hay gallos memorables, rescates importantes en competiciones importantes en Southampton y Porto y un rescate de la ayuda estacional en Crystal Palace. La regresión fue recolectada por el Arsenal y sus piezas establecidas tres días antes de que el bote de Morgan Gibbs-White se redujera en no flojo.

Las cifras senior de United trivializaron una adición de guardianes en las últimas semanas de la temporada pasada. La prioridad era el ataque y a la gente del club le gustaba el personaje de Onana. Los periodistas estadounidenses pueden confirmar esto.

Lammens puede estar en el equipo para el Derby

En una noche fría en la ciudad, Onana era una compañía cálida cuando admitió cómo sus primeros seis meses habían estado fuera del campo en Manchester. Es un conversador alcista y sincero que se ajusta a un arquero unido. Podía hablar la conversación pero no caminar por la caminata.

Onana tuvo la impresión de que estaba a salvo debido a su cálida relación con Amorim. Quizás Amorim lo cerró en un falso sentido de seguridad. Onana tenía un vínculo cercano con Erik Ten Hag y nunca estaría tan cerca de Amorim, quien se ha inclinado fuertemente en los oradores portugueses Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Casemiro y ahora Matheus Cunha. Al final, su relación de trabajo fue disputada cuando Onana continuó siendo equivocada.

Históricamente, United tuvo que esperar su tiempo cuando se trata de reemplazar un número uno sentado. De Gea fue liberado después de semanas de indecisión. Tim Howard, Fabien Barthez y Mark Bosnich habían dejado de ser la primera opción cuando fueron arrojados por la borda. Alex Stepney tuvo una segunda oportunidad de vida después de que Wilf McGuinness fue despedido con la reelección de Sir Matt Busby. Onana no está a la mitad de un contrato de cinco años y sus rutas de escape se redujeron a Turquía o Arabia Saudita.

El saludo de Onanan fue cálido en Turquía

Ni siquiera se mudó a uno de los eminentes clubes de Turquía. José Mourinho, un admirador de Onana, no iba a mudarse a Onana antes de ser despedido por Fenerbahce, quien eligió al otro guardián por fase de Manchester en Edersonon. Galatasaray también estaba entusiasmado con el brasileño.

No por primera vez United ha puesto un plan de seguimiento en la portería. Onana representó a un arquero más moderno que el GEA, pero una vez que la famosa distribución lo dejó la temporada pasada.

United se ha establecido, o más bien cargado con Altay Bayindir. El consenso en United es que el club es «demasiado exigente» para un arquero que calentó el banco para Turquía este mes durante sus calificaciones de la Copa Mundial.

Bayindir podría comenzar el derby

En la última actuación de Onana en Blundell Park, fue abucheado. United Matchfoers se irritaba regularmente por su reinicio retrasado en Target Kicks la temporada pasada, no ayudó a su estado de ánimo por Onana, quien ocasionalmente los alentaba a relajarse.

Este año, año, con su promesa para la temporada: «Tomaré muchos riesgos. ¡Puedo decirte de antemano!» Él sonrió en algunos de nuestro Pitchside en UCLA. «¡Esté preparado porque será esta temporada, créeme! Lo disfrutaré aún más si esta temporada comienza».

Unas semanas después del roto ‘divertido’ en Lyon, United disfrutó de victorias de la última década en Bilbao en uno de sus carreteras europeas más exitadas. Onana pasó junto a mí en la zona mixta de San Mames y ofreció un guiño de conocimiento.

A veces tenía la meta como si un ojo estuviera cerrado permanentemente.