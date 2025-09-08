El portero Andre Onana Van Manchester United prestará en los próximos días después del lado súper mentiroso en préstamo

Andre Onana saldrá del Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Andre Onana ha pasado una carrera difícil en el Manchester United y parece que se dirige al club.

El Kameroen Keeper está actualmente en servicio internacional y se puede ver para los leones indomables en una victoria sobre Eswatini, pero a fuego lento en el fondo era la posibilidad de un cambio a Trabzonspor.

El lado turco quiere llevar a Onana a Papara Park prestado y tener la oportunidad de hacerlo con la ventana Super Lig -Transfer que aún está abierta hasta el 12 de septiembre.

Onana tiene que aparecer en la Premier League esta temporada después de un verano que se recuperó de una lesión, y su regreso a la acción en la Copa Carabao lo vio cometer dos errores importantes cuando United se derrumbó de la competencia.

El Día de la fecha límite de transferencia también vio a Ruben Amorim entregó a un nuevo portero cuando Senne Lammens llegó a Old Trafford desde Royal Amwerp en un acuerdo por valor de £ 18.2 millones (más complementos).

Y ahora la estadía de Onana en Manchester parece que solo podría ser de United durante dos años, con £ 47.2 millones en el tapón de tiro que el Inter de Milán había ayudado a la final de la Liga de Campeones.

Aquí, Las noticias de la tarde de Manchester Te trae una ronda de Het Laatste Nieuws alrededor de la salida de Onana.

«De acuerdo con el acuerdo»

El informe de la BBC de que Onana acordó hacer el cambio temporal a Turquía después de que el Manchester United y Trabzonspor han aceptado durante el fin de semana. El atletismo ha informado que la mudanza a través de Europa no tiene costos de préstamo o una opción para comprar.

El club existe la esperanza de que Onana llegue este fin de semana a tiempo para jugar a Fenerbahce después de la súper liga, su primera opción, Sotstopper, Ugurcan Cakir, perdió menos de una semana ante Galatasaray.

Vuelo planeado

Según la salida turca Sabah, un anfitrión tuvo que ser el lunes para una reunión final en la que Trabzonspor concluiría un acuerdo sobre las condiciones de un acuerdo con Onana, después de días de progreso durante la reubicación.

No se esperaban problemas al obtener coherencia entre las partes y se espera que la reubicación se complete antes de que Onana vuele a Turquía el jueves, solo un día antes de que se cierre la ventana.

Se mueve las sanciones de amorim

Se dice que United Baas Ruben Amorim fue central en la decisión de ver a Onana irse en los próximos días y el entrenador portugués tenía dos razones importantes para castigar la mudanza.

El hombre de 40 años era reacio a mantener a cuatro guardianes en su equipo, pero también quería evitar el furor y la cubierta que podría inflamarse si Onana permaneciera presente entre los reemplazos, dado su perfil, según Fabrizio Romano.

United espera que la medida tome al menos un elemento de impresión de Senne Lammens mientras se prepara para su primer período en la Premier League después de haber llegado al Club de Royal Amberes.

También se espera que la transferencia Onana ofrezca la oportunidad de comenzar regularmente y encontrar su propia confianza.

Impulso de pago

A pesar del hecho de que solo estaba prestado, se informó que Onana podía ver su aumento salarial como resultado del acuerdo que lo llevó a Turquía en los próximos días gracias a un registro y bonos.

TalkSport también sugiere que el guardián este verano para un aumento salarial temprano en Old Trafford con los salarios de los jugadores que están ampliamente influenciados por el fracaso del club para calificar para el fútbol europeo en el período pasado.

