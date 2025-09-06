Manchester United Transfer News como el movimiento de préstamos propuesto por Andre Onana a Trabzonspor se presenta una fecha límite.

Los arqueros del Manchester United Altay Bayindir y Andre Onana (derecha). (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

El portero del Manchester United, Andre Onana, pudo estar en camino al lado turco Trabzonspor después de que se llegó a un acuerdo en un acuerdo de préstamo estacional.

Onana no jugó en la Premier League para United esta temporada, donde Ruben Amorim opta por Altay Bayindir por su apertura de tres juegos. La llegada del día de la fecha límite de la Amberes Royal de Senne Lammens ha agregado más dudas sobre su lugar en el equipo Unido.

La única aparición del portero de esta campaña llegó en su sorpresa derrota de la Copa EFL ante el equipo de la Liga Dos Grimsby Town. Onana cometió dos errores en el juego y logró salvar solo una penalización en el 13 en el tiroteo.

Las noticias de la tarde de Manchester A principios de esta semana, United no esperaba resultados el día de la fecha límite de su departamento de portero. Sin embargo, ha surgido una posible ruta de salida para el jugador de 29 años.

Los informes del sábado declararon que Trabzonspor había llegado a un acuerdo con United sobre un movimiento de préstamos para Onana. El atletismo ha informado que el cambio a Turquía no tiene costos de préstamo o una opción para comprar.

Sin embargo, Onana todavía tiene que tomar una decisión final sobre su futuro y el movimiento temporal depende de el que esté de acuerdo. A diferencia de Inglaterra, la ventana de transferencia en Turquía está actualmente abierta y no cerrará hasta el 12 de septiembre.

El informe agrega que Trabzonspor, que actualmente interpreta a Paul Onuachi, Ozan Tufan y Stefan Savic, quiere ser firmado y listo para jugar para su colisión con Fenerbahce el 14 de septiembre.

Ese juego cae el mismo día que Manchester Derby de United contra Manchester City.

