Manchester United Transfer News ya que Andre Onana se enfrenta a una decisión importante sobre su futuro unido, porque se llega a un acuerdo de préstamo

Andre Onana llega a Old Trafford (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Según los informes, el portero del Manchester United, Andre Onana, concluye un movimiento de préstamos al lado turco Trabzonspor. El futuro de Onana ha sido cuestionado desde el final de la temporada pasada después de una campaña difícil.

En el verano, un nuevo arquero se asoció con un traslado a Old Trafford, mientras que Onana estaba interesada en Mónaco. Un movimiento nunca se escapó frente al internacional de Camerún, pero United ha firmado un nuevo número uno.

Senne Lammens, de 23 años, completó una transferencia de £ 18.2 millones de Royal Amwerp en el día límite de la transferencia. Se debe saber si el internacional belga entrará como el número uno de Ruben Amorim.

Onana ha perdido su lugar en el equipo de United esta temporada ante Altay Bayindir, aunque el Internacional de Turquía no se ha cubierto en gloria. Las noticias de la tarde de Manchester Informó a principios de esta semana que United no esperaba los resultados el día de la fecha límite de su departamento de portero.

Sin embargo, Fabrizio Romano ha informado que Trabzonspor ha llegado a un acuerdo oral con United para firmar a Onana en préstamo. La ventana en Turquía está abierta hasta el próximo viernes (12 de septiembre), lo que significa que las ofertas aún se están procesando.

El informe agrega que hay un acuerdo entre los dos clubes y el movimiento temporal ahora proviene de Onana. El jugador de 29 años jugó solo una vez para United esta temporada, en la derrota de la Copa EFL contra Grimsby Town.

Las noticias de la tarde de Manchester Después de la copa de la región, el futuro de Onana en el club dudaba seriamente, incluso si se quedaba en el club este verano.

