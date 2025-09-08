Andre Onana acordó poner en préstamo al equipo turco Trabzonspor por el resto de la temporada, y el portero se irá sabiendo que sus compañeros de equipo lo mantendrán en una estima increíblemente alta

Andre Onana saldrá del Manchester United (Imagen: Getty)

El portero del Manchester United, Andre Onana, acordó convertirse en miembro del club turco Trabzonspor por el resto de la temporada y se desviará a pesar del apoyo constante de sus compañeros de equipo.

Onana sacó el Inter de Milán hace dos años por un buen £ 47.2 millones. A pesar de la demostración de parpadear, su término de cargo se vio afectado por innumerables y costosos errores. La temporada pasada, bajo Ruben Amorim, Onana se enfrentó a serias críticas a sus actuaciones en la Europa League, que se vio exacerbada por una representación desastrosa durante la inesperada derrota de la Copa Carabao de United en Grimsby Town el mes pasado.

Ahora está listo para unirse a Trabzonspor a un préstamo estacional después de la adquisición del Día de la fecha límite de United por el arquero belga Senne Lammens por £ 18.2 millones. El préstamo no incluye el reembolso o una opción para comprar, y se completará tan pronto como regrese del Servicio Internacional. Onana dice adiós después de un gran mandato, pero se va sabiendo que sus compañeros de equipo lo han apoyado y lo han mantenido en gran medida.

En 2024, Onana comenzó a mejorar una primera temporada decepcionante en la Premier League, que se caracterizó por errores costosos en la Liga de Campeones. Cuando se le preguntó sobre la progresión de Onana de su primera a la segunda temporada, Peer Diogo Dalot respondió a la recomendación.

«En este club, debido a los requisitos y expectativas que tenemos aquí, puede ser muy fácil para usted caer mentalmente y realmente sentirse mal», dijo Dalot. «Creo que descubrió que este equilibrio es realmente tranquilo y realmente seguro, y creo que se puede ver en el campo que es realmente bueno».

Sin embargo, los errores volverían a las actuaciones del arquero y en diciembre resultó ser costoso para su lado en luminarias sucesivas. Después de una dudosa exhibición contra Nottingham Forest, donde un esfuerzo de órgano de larga distancia Gibbs-White fue mal tratado, Onana tomó los titulares de un error de la Europa League solo unos días después.

Fernandes fue rápidamente una copia de seguridad de Onana después de la culpa de Viktoria por favor (Imagen: TNT Sports/YouTube)

Al principio de la reunión de United con Viktoria plzen, el defensor de Onana Matthijs de Ligt reveló con un pase peculiar y regaló a los oponentes de United the Apener. Los Red Devils lograron lograr una victoria por 2-1, aunque el capitán Bruno Fernandes apoyó a su portero después del último silbato.

«Tenemos una gran fe en Andre», dijo Fernandes. «Sabe que cometió un error, es un tipo inteligente. No tenemos que decirle. A menudo va a ayudar a salir de la parte de atrás. Confiamos en sus cualidades en la pelota».

A unos cuatro meses, Onana resistiría severas críticas por una serie de errores cuando United estaba frente a Lyon en el mismo torneo. Durante la apertura de los cuartos de final, fue responsable de ambos ataques en un punto muerto de 2-2 y luego fue horneado para un elemento interno contra Newcastle.

Regresó para la segunda etapa, en la que tanto Harry Maguire como Leny Yoro apoyaron al jugador de 29 años, que muestra cuántos respetan a los colegas unidos de Onanan lo sostienen. Los Red Devils pasaron dramáticamente por Lyon antes de colapsar en Tottenham 1-0 en la final, informa De Spiegel.

Dalot y Maguire han venido al lado de Ona en el pasado (Imagen: Getty)

«Creo que en primer lugar, Andre ha demostrado en su pasado que es un excelente guardián», señaló Maguire. «Ha demostrado que ha ganado innumerables trofeos y ha jugado en una final de la Liga de Campeones.

«Durante una carrera, siempre tienes hechizos en los que tienes altibajos y estás un poco fuera de lugar. Se trata de cómo te construyes nuevamente y encuentras que esa confianza funciona nuevamente», agregó, con Yoro dijo: «Ahora, estamos con él, por supuesto que lo apoyamos».

Onana fue defendida por compañeros de equipo después de sus errores contra Lyon (Imagen: Getty)

Onana devuelve tal estima, como le reveló a papá el año pasado: «Al principio fue difícil. [different] Países, pero me llevó seis meses sentirme bien aquí. Tuve suerte porque tengo buenos compañeros de equipo, me ayudaron.

«Cuando llegué aquí, llegué como el mejor guardián del mundo y el auge, bajó las escaleras y ves lo difícil que a veces es el fútbol. Depende de ti si quieres quedarte abajo o si quieres levantarte y pelear.

«Pero decidí no quedarme allí, sino para levantarme y pelear. Porque sé quién soy. Sé lo que hice aquí para venir aquí y olvidar lo que estabas haciendo. Nunca te quedes demasiado alto, pero no te quedes demasiado bajo, porque al final del día, un jugador para un club tan grande, cuando ganas la parte superior y cuando no ganas».

Onana no siempre ha tenido las relaciones más populares con sus compañeros de equipo. En mayo, durante su última derrota de la Europa League, él y el mediocampista Casemiro tuvieron un intercambio acalorado después de admitir un ángulo temprano. También fue durante este torneo que el ex Diablo Rojo y la ex estrella de Lyon Nemanja Matic Onana «etiquetó a uno de los peores guardianes en la historia del Manchester United».

Sin embargo, Onana ahora se despedirá de Old Trafford, aunque la mayoría de sus colegas lo han apoyado constantemente. Puede dar este paso porque la ventana de transferencia turca permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre, en contraste con el mercado británico que se cerró el 1 de septiembre.