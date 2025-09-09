Andre Onana -Aftiction ‘Informe Alse Alse Man United Transfer Decision explicó

Las noticias de transferencia más recientes del Manchester United, mientras que el portero se acerca en un movimiento de préstamo estacional al lado turco Trabzonspor

Andre Onana parece dejar que el Manchester United prestara. (Imagen: Jacques Feeney/Offside/Offsis a través de Getty Images)

El portero del Manchester United, Andre Onana, cierra un movimiento al lado turco Trabzonspor, pero tuvo la oportunidad de ir a otro equipo de la Premier League en los últimos días de la ventana, según los últimos informes.

La llegada del día de la fecha límite que Senne Lammens de Royal Amberes firmó ha visto a Onana caer esta temporada en el orden jerárquico en Old Trafford. Altay Bayindir hasta ahora lo ha preferido en la Premier League, con su única aparición en la derrota del penalti contra el tiroteo contra la Liga Dos Grimsby Town en la Copa Carabao.

Aunque la ventana de transferencia ahora se puede cerrar en Inglaterra, la ventana permanece abierta en Turquía, lo que significa que los jugadores aún pueden completar los pasos para los clubes de la competencia. Una transferencia de préstamo a Trabzonspor Ahora parece las cartas para Onana .

Un nuevo informe de TalkSport ahora afirma que antes del final de la ventana de transferencia de verano en el VK, West Ham United tuvo la oportunidad de firmar a Onana en un acuerdo de préstamo de United. Fue un movimiento que la salida afirmó «considerado activamente» fue considerado por la jerarquía de los Hamers.

La actuación de Onanan contra Grimsby, donde dos de sus errores en el objetivo llevaron a ambos objetivos del Grimsby, liberó su preocupación por un posible movimiento. El presidente de West Ham, David Sullivan, sacó el tapón del acuerdo, agrega el informe.

Van West Ham ahora se dice que está cerrado para un movimiento para el agente libre de 40 años, Lukasz Fabianski. El portero dejó a West Ham al final de la temporada pasada, pero puede hacer cola para un regreso sensacional al estadio de Londres mientras desean fortalecer sus opciones de portero.

El informe sugiere que United consideró el futuro de Onanan en el club antes del día de la fecha límite. En ese tiempo, Las fuentes del club no pudieron aclarar Cómo la llegada de Lammens influiría en la situación del portero en Old Trafford.

Sin embargo, ahora parece que se tomó la decisión de dejar a Onana el club. Es por eso que Bayindir y Lammens lucharán para ser la primera opción para Ruben Amorim con Tom Heaton, quien juega una copia de seguridad para ambos.

