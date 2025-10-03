Andoni Iraola deja caer la pista de gestión después de la reclamación ‘lista corta’ de Man United en medio de Ruben Amorim Print

Last Manchester United News como Bournemouth -Baas Andoni Iraola deja una pista potencial sobre su futuro

Andoni Iraola Van Bournemouth (Imagen: Robin Jones – AFC Bournemouth/AFC Bournemouth a través de Getty Images)

El gerente de Bournemouth, Andoni Iraola, ha dejado una pista sobre su futuro en medio de rumores continuos que lo vinculan con la tarea del gerente del Manchester United.

El futuro de Ruben Amorim en el club se ha demostrado durante varias semanas después de un inicio de temporada difícil. United solo ha ganado dos de sus primeros seis partidos de la Premier League, lo que también ha resultado en tres derrotas en este período.

Brentford los venció 3-1 en la Premier League, lo que llevó a muchos rumores sobre el futuro de Amorim en Old Trafford. También ha visto varios nombres que se mencionan como potenciales reemplazos para el entrenador en jefe portugués si se realiza un cambio.

Iraola es un candidato potencial para reemplazar a Amorim como una decisión unida de hacer un cambio de acuerdo con los informes. Oliver Glasner de Crystal Palace y Fabian Hurzeler de Brighton también están vinculados como futuros gerentes potenciales para United.

Desde que se convirtió en gerente de Bournemouth en 2023, Iraola ha obtenido muchos cumplidos por sus tácticas e impacto con las cerezas. Con tres victorias y 11 puntos en su nombre esta temporada, Bournemouth está en el sexto lugar en la mesa de la Premier League y vigilará la calificación para Europa y ganó un gran trofeo.

Iraola ahora está abierta sobre su actitud hacia la gerencia, que puede ofrecer una pista sobre lo que podría suceder si ocurre el interés de United.

«Creo que a veces te sientes abrumado, pero también sabes cómo funciona esto», dijo Iraola a Sky Sports. «Creo que al final de tu carrera tienes que apreciarlo a largo plazo de una temporada a otra, lo harás a donde perteneces.

«No es solo una cosa de una temporada, debes estar allí para quedarte y obtener resultados con los equipos que tienes. Como he dicho antes, si no tienes buenos jugadores, será muy difícil.

«Los jugadores que están aquí son lo más importante de este juego, y estoy muy contento con los equipos que he entrenado antes y con el equipo que tengo esta temporada».

El próximo juego de Amorim como United Boss tomará la delantera este fin de semana sobre la colisión contra Sunderland en la Premier League.

Los Rojos están actualmente en el puesto 14 en la tabla de la Premier League con solo siete puntos a su nombre y estarán decididos a ganar una victoria por primera vez en hace dos semanas para derrotar al Chelsea.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí. Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. haga clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.