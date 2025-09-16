Anderson Deal, Baleba Firmado – Ruben Amorim puede salvar a Man United Job con Dream enero -Transfiers

Las noticias de transferencia más recientes y la opinión del Manchester United, ya que los ojos ya recurrirán a la ventana de transferencia de enero en medio de la creciente presión sobre Ruben Amorim.

El gerente del Manchester United, Ruben Amorim, se siente bajo una presión cada vez mayor después de la pérdida contra el Manchester City. (Imagen: Shaun Brooks – Camera Sport a través de Getty Images)

Fue un comienzo decepcionante de la temporada de la Premier League para el Manchester United.

Una victoria, una empate y dos derrotas en sus primeros cuatro juegos de la temporada se han quedado en el puesto 14 en la mesa, con cuatro puntos de un posible 12 disponibles. Una derrota por 3-0 contra Rivalen Manchester City el domingo por la tarde, había una para olvidar a los fanáticos del United.

También ha hecho preguntas sobre el futuro de Ruben Amorim. En la ventana de transferencia de verano, el club gastó alrededor de £ 200 millones en nuevos jugadores, incluido el delantero Benjamin Sesko y el delantero Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

Sin embargo, los primeros partidos de la campaña han demostrado los problemas que quedan en el equipo. Ahora que la ventana de transferencia de verano ahora está cerrada, el trabajo debe hacerse en enero para abordar esos problemas.

En medio de la creciente presión en su posición, Amorim ya puede mirar el trabajo que puede hacer cuando la ventana vuelve a abrir cuando todavía está en el club. Abordar problemas en la ventana de invierno puede aliviar parte de la presión sobre el jefe portugués.

Hay un vistazo a cómo podría ser una ventana de Droomjan para Amorim y United.

No hay duda de que los refuerzos del centro del campo deben ser la prioridad para United que comienza la ventana de enero. El club se detuvo para los jugadores en el verano.

La fuerte actitud de no venta de Brighton sobre Carlos Baleba aseguró que se alejaran de un posible trato. Pero United posiblemente podría intentarlo nuevamente en enero con la esperanza de que las gaviotas puedan estar más abiertas a una venta.

Si ese es el caso, las negociaciones pueden comenzar, con un acuerdo entre todas las partes que con suerte se alcanzará. La llegada de Baleba puede ayudar a darle más libertad a Bruno Fernandes, incluso si juega en un papel más profundo en el centro del campo.

Otro jugador que ha sido vinculado a United en los últimos días es Elliott Anderson de Nottingham Forest. El jugador atrajo la atención con sus actuaciones para Inglaterra contra Andorra y Serbia durante el descanso internacional.

El ex Newcastle -Man ha demostrado cómo puede controlar los juegos y dictar el juego, algo que United se ha perdido esta temporada hasta ahora. Sin embargo, al igual que con Baleba, un acuerdo puede no ser fácil de hacer con Forest, a quien le gusta tener un jugador importante, especialmente durante la primera ventana de transferencia con Ange Postecoglou al timón.

Lejos del centro del campo hay otra área donde United probablemente necesita más cobertura, de vuelta. Diego Dalot y Noussair Mazraoui son actualmente los dos derechistas reconocidas en el equipo.

Una lesión o suspensión hasta solo una estará unida en breve en opciones. United se ha asociado nuevamente con un interés en Denzel Dumfries de Inter.

El full-back admitió recientemente que estaría abierto a un movimiento de la Premier League y agregaría experiencia y calidad al lado de la defensa.

Afueras

Si United completara las sesiones de firma de Baleba y Anderson, o dos centrocampistas más profundos en la ventana de enero, Kobbie Mainoo podría dejar que el club sea préstamo para la segunda mitad de la temporada. El centrocampista describió su deseo de dejar un acuerdo temporal en el verano, pero United se negó.

Si el club puede aumentar sus opciones en el centro del campo, liberaría la academia de posgrado para salir y obtener un tiempo de juego regular.

Otro jugador que podría prestarse es Tyler Fredricson. Se espera que Lisandro Martínez regrese de una lesión en los próximos meses, si el medio detrás puede alcanzar rápidamente la velocidad, ofrecería suficiente cobertura defensiva para dejar que el jugador de 20 años salga y obtenga más juegos.

Chido Obi podría ser un tercer candidato en préstamo. Después de haber hecho su debut en el United la temporada pasada, el delantero tiene que hacer un equipo de la jornada esta temporada y se puede jugar para el equipo U21.

Un acuerdo de préstamo podría obtener más del primer equipo de fútbol en la segunda mitad de la temporada y, con suerte, darle un mejor jugador.

Un jugador que podría irse permanentemente es Tyrell Malacia. El respaldo completo estaba vinculado a un movimiento en el verano, pero nunca llegó una transferencia.

Escuadrón de ensueño después de la ventana

Guardianes: Senne Lammens, Altay Bayindir, Tom Heaton

Defensores: Leny Yoro, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Ayden Heaven, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Diego Leon, Denzel Dumfries, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui

Centrocampistas: Manuel Ugarte, Casemiro, Elliott Anderson, Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Mason Mount

Adelante: Bryan Mbeumo, Amas y Matheus,