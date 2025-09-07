El lado de la NFL Baltimore Ravens tiene una fiesta de vigilancia en Manchester y una reunión con Marcus Rashford ha ayudado a una estrella a abrazar la ciudad

Ronnie Stanley Van de Baltimore Ravens

Ronnie Stanley creció con fútbol amante, pero después de convertirse en una estrella de la NFL, obtuvo una perspectiva interna sobre el hermoso juego. Junto con el colega Baltimore Ravens, Deandre Hopkins, conocieron a Marcus Rashford en un Super Bowl en Miami e intercambiaron historias sobre lo que es ser un atleta en la cima de tu juego.

Las cosas cayeron para Rashford en el Manchester United y Ruben Amorim dejaron en claro que estaba mejor en otro lugar, pero el jugador de 27 años se mudó a otro club icónico en Barcelona mientras miraba su nueva vida; Un retiro del equipo inglés para los Internacionales de septiembre indica que ha sido un comienzo prometedor.

Stanley tomó mucha conversación con Rashford, pero también fue tomada por la rivalidad entre United y Manchester City, con los blues que dominan en términos de trofeos en la última década, pero aún termina en una serie de órbies importantes en el extremo incorrecto del puntaje.

Tottenham es la actual base de operaciones británica de la NFL con competiciones organizadas en su estadio, aunque el gerente general de la NFL en el Reino Unido, Henry Hodgson, sonó abierto esta semana por la idea de que el nuevo United Stadium también podría organizar juegos. Mientras tanto, mientras los Ravens quieren expandir su base de fanáticos, su tackle atacante espera sentirse parte de la intensidad de los fanáticos en Manchester.

«Tenía algunos amigos en el equipo del que soy fanático, pero en general respeto mucho el equipo», dijo Stanley. «Definitivamente soy un fanático de Rashford, ese es mi esposo. No diría que soy solo un fanático del United, no puedo seguirlos lo suficiente como para llamarme así, pero cuando tengo la oportunidad, los llevo a la televisión. Sin duda será una temporada interesante para el club.

«Manchester tiene una rica historia con el deporte. Tienen fanáticos geniales, apasionados y dedicados. La ciudad es conocida por tener una gran cultura completa en torno a sus equipos deportivos. Sus fanáticos también son conocidos por crear entornos hostiles para sus oponentes, por lo que es una ciudad muy difícil de jugar, pero también son personas muy elegantes.

«Creo que es genial expandir el hilo de los Ravens hasta Europa y el Reino Unido. Será genial poder conectar a nuestros fanáticos aquí en Baltimore con los fanáticos allí. Me complace traerles esas experiencias y ayudarlos son parte de nuestra increíble comunidad».

Ravens vs Buffalo Bills Watch Party se lleva a cabo el domingo 7 de septiembre, 3:00 p.m. a 11:00 p.m. @ Manchester’s Courts Club.

Registro gratuito para ver la fiesta abierta a través de NFL Onpass (NFL.com/OnePass) o a través de NFL OnpassApp. Aquellos que se registran tienen acceso a regalos especiales, incluidos Gametickets y otras experiencias exclusivas específicas del mercado.

The Watch Party en Manchester contendrá programas de juegos en vivo, juegos interactivos, entretenimiento local, hospitalidad con un tema de juego, mercancía exclusiva y una de las mascotas icónicas de Baltimore Raven, Edgar.