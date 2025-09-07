Ambición de la Liga de Campeones, Ruben Amorim Concern: la temporada 2025/26 de Man United predicha

Manchester United comenzó la temporada 2025/2026 de la Premier League con una bolsa mixta con resultados, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

Bryan Mbeumo está celebrando anotaciones para el Manchester United contra Burnley. (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

Después de una mala campaña 2024/2025, el Manchester United rectificará desesperadamente el récord esta temporada.

Ruben Amorim comienza la edición 2025/2026 de la Premier League, sabiendo que debe mostrar mejoras tangibles que se pueden alentar a Sir Jim Ratcliffe e Ineos. Fue un rudo despertar desde la Copa Carabao en la segunda ronda hasta la ciudad de Grimsby, y su mejor forma era una bolsa mixta.

La derrota contra el Arsenal mostró signos de mejora, mientras que el empate contra Fulham fue abrumador. La victoria contra Burnley fue esencial para recuperarse de la pérdida a Grimsby, pero la actuación fue una montaña rusa de emociones para los partidarios en Old Trafford y mirar desde casa.

Sin embargo, todo aún debe jugar esta temporada, por lo que a medida que la Premier League se rompe este fin de semana para calificaciones de la Copa Mundial, hemos echado un vistazo en el que los expertos piensan que United terminará esta temporada;

Ambición de la Liga de Campeones

No es sorprendente que el experto más optimista sea el ex capitán Gary Neville. Fue bastante positivo después de que los Rojos perdieron ante el Arsenal y antes de ese partido de apertura se le explicó cuál era la esperanza para United esta temporada.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Si ella [Bryan Mbeumo, Matheus Cunha and Benjamin Sesko] Puede manejar 40 goles, y el total de United, un total de la temporada pasada, fue terrible, tienen la oportunidad de llegar a la cima «, dijo Neville en Sky Sports». Pero tienen que organizar a esos tres jugadores, y ya no podemos tomar eso naturalmente en United, no creo.

«United analizará la Liga de Campeones, esa será la ambición. No jugar en Europa debería ayudar, porque en principio hay más tiempo de entrenamiento, menos presión sobre los jugadores, menos lesiones.

«Significa que los mejores jugadores pueden jugar en la competencia más a menudo y no tienen esas demandas de un partido de la noche del jueves. Pero tenemos que comenzar bien la temporada, y hay varios partidos difíciles al principio».

Ruben Amorim Care

El ex mediocampista Paul Scholes tiene la esperanza de dónde United puede terminar esta temporada, pero teme que Amorim pueda ser castigado por la falta de mejora de su centro del campo. «Aunque se ve mejor, sigo pensando que hay problemas con el equipo», dijo el debate sobre los fanáticos superpuestos.

«Pero top-seis. Creo que los seis primeros serían más que aceptables.

«Por mucho que tampoco quieras decir eso, siempre creo que el Manchester United debería esforzarse lo mejor y luchar por lo más alto. Simplemente no estoy seguro.

«Creo que ahora hay demasiados buenos equipos. Liverpool, Chelsea y Manchester City están conscientes. Arsenal [as well]Ni siquiera llamé a Aston Villa, Newcastle.

«Creo que ahora hay mucha competencia para convertirse en seis primeros».

Contendientes europeos en la fabricación

Gary Lineker, Alan Shearer y Rio Ferdinand sienten que United estará en la misma conversación para Europa, pero probablemente se perderá el premio principal de la Liga de Campeones. «Man Utd Séptimo, pero pueden ser sextos», predijo brevemente Ferdinand para hacer sus pronósticos de la Premier League en Tiktok.

«Quiero decir, ellos, ya sabes, han comprado tres jugadores», dijo Lineker, el resto es el fútbol. «No sabemos cuán bueno será Sesko en la Premier League.

«Creo que anotó, ¿qué, 13 goles la temporada pasada? Mid-table? Veo a la mitad de la mesa.

«Tienen que mejorar la temporada pasada … así que creo que para llegar a Europa, quiero decir, parece ridículo decir que sobre el Manchester United, ¿no? Para ingresar a un fútbol europeo la próxima temporada probablemente sería una ventaja».

Shearer estuvo de acuerdo con esta evaluación: «Quiero decir, claramente mejorarán la temporada pasada.

«No pueden ser tan malos. Sí, han hecho algunas sesiones de firma realmente buenas, pero sí, creo que el séptimo, octavo, noveno, algo así».

¿Continúan las luchas?

Desafortunadamente, es Roy Keane quien se siente más pesimista sobre las oportunidades de United esta campaña, aunque su ex capitán estaba contento con lo que vio de una serie de nuevas sesiones de firma del club contra el Arsenal. «Sí, creo que con las pocas sesiones de firma que han llegado y vimos que me animaron», dijo en Sky Sports.

«Parecían un jugador de Man Utd, estaban felices de lidiar con la presión, son buenos personajes. Pero lo hemos mencionado muchas veces antes, hay problemas en la parte posterior.

«Hemos escuchado sonidos que no son aburridos, pero al final tienes que marcar goles para ganar partidos de fútbol o luego estás constantemente bajo presión. Las expectativas en todo el club son tan bajas ahora que todos están casi felices».

«Middable – 10 °, tal vez noveno», predijo más tarde.

«Las expectativas en United ahora son tan bajas que incluso Gary [Neville] Dicho en los comentarios, todos están de acuerdo con una derrota por 1-0. Tienen que hacerlo mejor. Entonces me preocupa. «

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.