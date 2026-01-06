Amad envía un mensaje al Man United durante las conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer

La estrella del Manchester United, Amad, estuvo ausente del club cuando Ruben Amorim perdió su trabajo y jugó con Costa de Marfil en la Copa Africana de Naciones en Marruecos.

Amad marcó para Costa de Marfil (Imagen: FRANCK FIFE/AFP vía Getty Images)

Amad no ha perdido tiempo en mostrar su talento mientras se prepara para jugar para un nuevo jefe en el Manchester United. El extremo compite actualmente en la Copa Africana de Naciones mientras el United busca nombrar un entrenador en jefe tras el despido de Ruben Amorim.

El jugador de 23 años se habrá puesto en la mente de los futuros entrenadores de Old Trafford después de una impresionante actuación contra Burkina Faso en octavos de final.

Amad fue el primero en marcar y luego proporcionó una asistencia para que Costa de Marfil avanzara en la competición.

El delantero del United primero ofreció un hábil disparo desde corta distancia antes de asistir a Yan Diomande después de una carrera. Amad anotó tres goles y una asistencia en tres titularidades en Marruecos.

Con Darren Fletcher al mando del United contra el Burnley, el club ya está en conversaciones sobre quién podría ser el próximo entrenador de Amad. El United ha mantenido conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick y Ruud van Nistelrooy sobre un papel interino hasta el final de la temporada.

Amad impresionado ante Burkina Faso (Imagen: FRANCK FIFE/AFP vía Getty Images)

Amad será conocido por cada uno de los tres. El extremo jugó ocho partidos con Solskjaer, mientras que Carrick y Van Nistelrooy formaron parte del cuerpo técnico de Erik ten Hag.

Solskjaer emerge como el favorito después de dejar en claro que está desesperado por regresar a Old Trafford después de ser despedido como entrenador en noviembre de 2021.

El noruego se encuentra actualmente en Cheshire y tuvo su primera oportunidad de ocupar el primer puesto como técnico interino cuando reemplazó a José Mourinho en noviembre de 2018.

Su llegada supuso un importante aumento de fortuna y en aquella ocasión le valió el puesto de forma permanente.

El excentrocampista del United, Fletcher, está actualmente a cargo y espera más conversaciones después de su primer partido.

“Tuve una conversación y la atención se centró en este partido y hablaremos después del partido”, dijo en su rueda de prensa.

«Tengo que preparar un partido, organizar los entrenamientos y hablar con los jugadores. La atención se centró en el partido contra el Burnley y hablaremos después del partido»

Cuando se le preguntó si quería el trabajo a largo plazo, Fletcher respondió: “Para ser honesto, no he pensado en eso.

«Esa discusión es para después del partido. Todo sucedió tan rápido que toda mi concentración y mis esfuerzos van a Burnley».