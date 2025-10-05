Amad deja a Man United -deos claros después de Alejandro Garnaacho -Croverse

El jugador de ala del Manchester United, Amad, regresó al equipo el sábado después de perderse la derrota contra Brentford.

Amad en el balón para el Manchester United en la victoria sobre Sunderland (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

El jugador de Manchester United, Amad, mostró dónde se encuentra su lealtad después de causar controversia el mes pasado con un mensaje junto a Alejandro Garnacho de Chelsea.

En septiembre, Garnacho regresó a Old Trafford por primera vez desde su movimiento de verano a Stamford Bridge. El argentino recibió una recepción helada de los fanáticos locales que expulsaron a Garnacho y Jeren durante toda la noche.

Enzo Maresca tenía la intención de aplicar el extremo para Chelsea, pero debido a una tarjeta roja temprana para Robert Sánchez, ese plan fue demolido. Eso no detuvo a los fanáticos del United en ese Garnacho se burló cuando se hizo el campo del campo después de una derrota por 2-1.

Después de la competencia, Amad compartió una foto de sí misma que intercambió camisas con Garnacho en el túnel a tiempo completo. Esto fue muy recibido por los fanáticos del United que pensaron que Garnacho había traicionado al club con el camino de la salida y por elegir Chelsea.

Poco después, Amad limpió su cuenta de Instagram con todas las fotos, incluida su foto de perfil, eliminada. El fin de semana pasado, el marfil no fue mencionado en el equipo para la derrota en Brentford después de un lapso familiar.

Sin embargo, regresó al equipo el sábado cuando jugó los 90 minutos completos en una victoria por 2-0 contra su antiguo club Sunderland. Amad regresó a las redes sociales el domingo y colocó una imagen simple del equipo Unido en un grupo cerca de Old Trafford acompañado de un emoji de corazón rojo.

Amad comparte una foto del equipo del Manchester United después de la victoria sobre Sunderland

El espectáculo de afecto de Amad por el equipo se produce después de que Ruben Amorim había pedido a sus jugadores para mostrar su deseo de que se quedara en Old Trafford. «Lo vi hoy y sé que quieren hacer todo lo posible y sé que no siempre quieren cambiar al entrenador», dijo Amorim.

«Pero, como dije esta semana, estar con el gerente es:» Me suicidaré para entrar en cada transición «. Tenemos que mostrarlo con acciones y, a veces, cuando miramos a nuestro equipo, sé con certeza que cuando finalmente vemos los juegos, saben que a veces podemos hacerlo mejor.

«Así que siento que durante la semana, pero tenemos que demostrar que en el campo no solo está en casa sino que también se ha ido. No hay impulso con nuestro equipo.

«Sabemos lo que sucede cuando ganamos un juego, la frustración no es ver al mismo equipo en casa y desaparecer. No jugamos bien en la segunda mitad, pero nos enfocamos, luchamos duro por las segundas bolas y estas pequeñas cosas nos ayudarán a ganar juegos».

