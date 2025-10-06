Altay Bayindir y Matheus Cunha le han dado a Man United y Ruben Amorim lo que necesitan

El entrenador en jefe Ruben Amorim del Manchester United tomó medidas drásticas antes de la victoria sobre Sunderland, pero la reacción de dos jugadores le habrá dado confianza.

La estrella del Manchester United, Matheus Cunha, responde durante la victoria sobre Sunderland. (Imagen: fuera de juego a través de Getty Images)

En previsión de su victoria sobre Sunderland, Ruben Amorim sabía que su posición en el Manchester United dudaría seriamente si no hubieran estado en el lado ganador de un resultado.

Ya se han hecho grandes preguntas al entrenador en jefe del United y después de una descuidada exhibición en Brentford, se debieron hacer cambios. Afortunadamente, el entrenador en jefe portugués decidió y trabajó un regalo.

La defensa parecía mucho más fuerte que en las últimas semanas, principalmente debido a la adición de Senne Lammens en Doel. Mientras tanto, Mason Mount justificó su selección con un gol en la apertura de diez minutos.

No era una versión que los seguidores tendrían que creen que los Rojos ahora establecerán un desafío del título. Sin embargo, fue sólido y demostró que Amorim puede convertir al Fortuinen de United.

Sin embargo, lo más positivo en su victoria fue la reacción de dos jugadores que fueron omitidos para dejar espacio para Lammen y Mount. Tanto Altay Bayindir como Matheus Cunha ocupan lugares en el sofá el fin de semana pasado.

El interior, sin duda, se habrá decepcionado de no jugar, pero a finales han pronunciado la respuesta correcta. Bayindir y Cunha mostraron su alegría en las redes sociales, y en el campo, para ver que United regresa a las formas ganadoras.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

No había amargura ni tazas que ocurrieron antes cuando los jugadores fueron pasados ​​por alto. En cambio, el dúo mostró que las características de los buenos compañeros de equipo son que parecen simples, pero a menudo carecían.

Ahora el desafío es garantizar que esta solidaridad continúe existiendo si las cosas son más difíciles. Todo es bueno y bueno mostrar el espíritu de tu equipo cuando las cosas comienzan a planificar, pero es en esos momentos más difíciles que este equipo unido tiene que fusionarse.

El viaje a Liverpool después del descanso internacional de octubre verá los momentos de adversidad basados ​​en los Rojos, y depende de todos los miembros del equipo permanecer juntos. Bayindir y Cunha lideraron el camino este fin de semana y esperemos que la mentalidad del equipo se extienda y persista.

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.