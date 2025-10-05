Manchester United derrotó a Sunderland por 2-0 en la Premier League el sábado por la tarde, con Senne Lammens hizo su primer comienzo para el club

Senne Lammens jugó bien en su debut para Man United

Los partidarios del Manchester United cantaron los elogios de la nueva arquera Senne Lammens después de su debut en la victoria para los Rojos. Lammen, de 23 años, hizo su primera actuación tan esperada para United en la victoria por 2-0 del sábado sobre la casa de Sunderland.

El belga llegó al equipo Ruben Amorim del Royal Amwerp por un primer £ 18.2 millones en el día de la transferencia. Altay Bayindir conservó su posición para los tres partidos de la Premier League posteriores, pero después de las dificultades de la Internacional de Turquía en la derrota por 3-1 del fin de semana pasado contra Brentford, Amorim optó por un cambio.

Lammens justificó la confianza de su gerente con una exhibición compuesta y produjo una espectacular parada de buceo para frustrar el esfuerzo de distancia de Granit Xhaka en el período de apertura antes de bloquear el intento de Chemsdine Talbi con las piernas en la fase final.

Después de la intervención del joven de 23 años, el final de Stretford cantó: «¿Estás schmeichel disfrazado?», Homenaje a su icónico ex portero, Peter.

Amorim estará contento con el espectáculo de Lammens y el resultado, lo que ilumina la carga de su papel antes del próximo descanso internacional.

El partido fue retratado como un valor fijo crucial para el gerente de los Rojos, en medio de los informes de que United Alternatives consideró reemplazarlo después de 11 meses sombríos y un terrible comienzo de la campaña actual. Antes de la llegada de Sunderland, su equipo había tenido una derrota en cuatro de sus primeros siete juegos.

La mitad de la apertura de Mason Mount y Benjamin Sesko proporcionó el remedio ideal, además de un patada de punto Sunderland que se invirtió después de una prueba VAR. «Ese es el tipo de juego en el que cuando no jugamos bien, defendemos bien», dijo Amorim a BBC Sport después de la respuesta perfecta a sus dudas.

«Tuvimos nuestros momentos, estábamos enfocados y competitivos. No es el rendimiento perfecto. A Senne le fue muy bien. Hoy éramos un equipo competitivo y adulto.

«Tenemos que ganar estos juegos con una hoja limpia. Bien para nosotros.

Mount también habló sobre el debut de Lammens. Él dijo: «Es crucial en la Premier League lo que mantiene las sábanas limpias, tienes oportunidades de anotar y luego mantener la hoja limpia en la segunda mitad fue tan esencial. Era sólido cuando estábamos bajo presión, era la opción Ben Ben. [Sesko] Y trabajamos con eso.

«Benzend para él, todos estaban cerca de él hoy, puede ser difícil hacer que tu primer comienzo queramos estar juntos y sentí que hoy seguimos adelante».

