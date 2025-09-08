Alejandro Garnachos Las acciones posteriores al juego revelaron colores reales al jefe del Chelsea Enzo Maresca

Las promociones de Alejandro Garnacho después de una cierta victoria la temporada pasada, el gerente del Chelsea, Enzo Maresca, dio una visión temprana del personaje de su nueva firma

Las acciones de Alejandro Garnacho después de un hombre unido ganan y Maresca da una visión esencial de su personaje (Imagen: Manchester United, Manchester United a través de Getty Images)

Chelsea -Baas Enzo Maresca puede estar seguro de que ha firmado a un jugador con una mentalidad ganadora en Alejandro Garnacho.

Esto es después de que las promociones posteriores al partido del Ex-Manchester United hayan demostrado una dedicación encomiable a la superación personal la temporada pasada. Garnacho, de 21 años, selló una reubicación de £ 40 millones en Stamford Bridge en la fase final de la ventana de transferencia de verano.

El joven talento terminó su mandato de cinco años en Old Trafford después de un supuesto consecuente con el gerente del United Ruben Amorim. Sin embargo, Garnachos de pie en Old Trafford no siempre se vio tan afectado como con su salida. Hace solo un año, después de un triunfo del día de inauguración sobre Fulham, su dedicación dejó una impresión duradera en los seguidores.

Fue en agosto de 2024 que llegó Garnacho y su compañero reemplazo Joshua Zirkzee estableció para el único gol del juego en una estrecha victoria sobre Fulham. Pero en lugar de volver a casa para celebrar su actuación, De Zuid -America eligió pasar su propio tiempo con entrenamiento adicional después del último silbato.

The Daily Mail (a través del espejo) informó que Garnacho visitó el Centro de Performance Sports de NAS Elite en Manchester después de la victoria de Vulham. El Centro es popular, incluidos los jugadores de la Premier League y ofrece fisioterapia, osteopatía, fuerza y ​​condicionamiento, asesoramiento nutricional y otros servicios, incluida la flebotomía, la terapia de caída IV e inyecciones de vitaminas.

El ex equipo de United Mats Kobbie Mainoo, Aaron Wan-Bissaka y Sofyan Amrabat se encuentran entre los clientes anteriores de las instalaciones. El ex compañero de Chelsea, Ian Maatsen, también ha utilizado sus servicios, mientras que el defensor de Blues Tosin Adarabioyo también ha sido previamente un cliente.

Garnacho llegó a mudarse en una ventana de verano en el Chelsea, cerca del Chelsea. (Imagen: Getty Images)

Y puede causar una buena impresión en Maresca descubrir que su nueva firma está dispuesta a invertir ese nivel de esfuerzo para maximizar su potencial profesional. Mientras que otros pueden estar satisfechos con celebrar después de una victoria de apertura, el enfoque de Garnacho era asegurarse de que lograra una recuperación óptima después del juego.

La perspectiva podría haber experimentado cierta decepción sobre su exhibición en Fulham la temporada pasada, ya que perdió un objetivo abierto durante el juego. Eso fue antes de establecer Zirkzee para el ganador y posiblemente perdurarse en su mente, a pesar de jugar un papel crucial en el resultado.

Ese es precisamente el aspecto de la mentalidad de Garnacho que desarrollará su nuevo gerente en el oeste de Londres. Y los primeros indicadores sugieren que el extremo llega a su intento de tener un impacto inmediato bajo Maresca.

Maresca ha agregado el argentino a su abundante serie de jugadores de ala. (Imagen: imagen Foto -Oficina/Getty -Images)

Después de su primera sesión de entrenamiento como jugador de Chelsea, los comentarios de Garnacho revelaron cuán intensamente se esforzó por distinguirse. «No puedo mover mis piernas ahora hombre», dijo a un miembro del equipo de Media del Chelsea. «Corrí en este último».

Hay muchos fanáticos del United que no querían ver a Garnacho vendido, ya que fue uno de los contribuyentes más consistentes al club en las últimas temporadas. Sin embargo, parecía que su relación con Amorim era un daño irreparable.

El gerente de Argentina, Lionel Scaloni, no incluía al jugador en su selección más reciente. Garnacho ha permitido este tiempo extra para entrenar con su nuevo equipo durante el descanso internacional, y pudo debutar cuando el lado de Maresca volvió a la acción el sábado cuando van a Brentford.