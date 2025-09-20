Alejandro Garnacho ve al Major Chelsea Team News una pista para Man United Return

Manchester United es anfitrión de Chelsea el sábado por la noche en la Premier League, mientras que Alejandro Garnacho le da un tiempo a Old Trafford después de mudarse a Stamford Bridge este verano

Alejandro Garnacho podría comenzar el sábado por la tarde para Chelsea (Imagen: Nurphoto, Nurphoto a través de Getty Images)

Alejandro Garnacho podría actuar en Chelsea’s Start XI contra el Manchester United, si la reciente publicación en las redes sociales del club es algo para terminar.

Este verano, el extremo argentino completó una dramática transferencia de 11 horas de los Red Devils a Stamford Bridge en un acuerdo de £ 40 millones, después de un verano de disturbios en el noroeste. Y como resultado, Garnacho ahora puede tener la oportunidad de demostrar el verdadero talento que no pudieron usar durante su problemas problemáticos.

Después de que Chelsea haya presentado una imagen promocional antes del partido, en sus plataformas de redes sociales en las que se presenta la cara de Garnacho, con la leyenda: «Old Trafford, Lord We Veny», junto a un emoji de una cara que saca el humo de sus narizas.

Desde su cambio de verano, el jugador de 21 años parece haberse adaptado bien a la vida en la capital inglesa, a pesar de que se encuentra con algunos primeros problemas de ajuste. Hizo su debut en un punto muerto de 2-2 con Brentford el fin de semana pasado, lo que contribuyó a la huelga del Chelsea que los mantuvo 2-1 antes de perder a Fabio Carvalho en el área de penalización, permitiendo a las abejas asegurar un nivel tardío dramático, informa Voetbal London.

También fue presentado como un reemplazo durante la derrota por 3-1 del Chelsea contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones el miércoles por la noche, con su propio gol de Trevoh Chalobah y un doble de Harry Kane que anulan Briljante de Colle Palmer y Epvensions prácticamente con un solo renacimiento y renuncia.

Sin embargo, Chelsea mantiene su récord invicto de la Premier League esta campaña con dos victorias y dos estancamientos en su crédito, y les gustaría abordar su forma sombría en Old Trafford, después de que ya no lo han triunfado desde 2013.

Garnacho, un producto de la Academia Carrington, sin duda le gustará mostrarle a su antiguo club y Ruben Amorim lo que se han perdido al no mantener la confianza en él. El joven jugador en particular fue omitido de la final de la Europa League de United contra Tottenham en mayo, una decisión de que no había expresado sus pensamientos después de una derrota por 1-0 contra los Lilywhites.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Él dijo: «Por supuesto que es difícil para todos. Nuestra temporada fue una mierda. No hemos derrotado a nadie en la competencia. Perdimos muchas cosas. Si no anotas goles, siempre necesitas más.

«Hasta que llegamos a la final, jugué cada ronda. Y hoy jugué 20 minutos … No lo sé. Voy a intentar disfrutar el verano y ver qué pasa después».

Durante las vacaciones de verano, se informó que Garnacho fue informado de que era libre de abandonar el club, lo que llevó a su traslado al Chelsea cuando terminó la ventana de transferencia. Si bien espera obtener un lugar en Enzo Maresca que comenzará Xi cuando los Blues se enfrenten al Manchester United, se enfrenta a una fuerte competencia por su posición.

Esto se debe a la abundancia de extremos de Chelsea que están disponibles esta temporada, donde Pedro Neto, Estevao y Jamie Gittens también luchan por un lugar de partida. Manchester United da la bienvenida al Chelsea en Old Trafford a las 5:30 p.m. del sábado.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.