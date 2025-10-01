Alejandro Garnacho rompe el silencio sobre el tratamiento de Ruben Amorim en el Manchester United

Alejandro Garnacho fue congelado en el Manchester United este verano antes de asegurar una reubicación de £ 40 millones al Chelsea y ahora ha hablado sobre el final turbulento de su tiempo en Old Trafford

Alejandro Garnacho habló sobre su salida en el Manchester United (Imagen: Chris Lee – Chelsea FC, Chelsea FC a través de Getty Images)

Alejandro Garnacho descrito por Ruben Amorim a un lado como un «mal momento en la vida».

Sin embargo, se negó a criticar al Manchester United después de una exhibición mejorada en el triunfo 1-0 del Chelsea sobre el Benfica en la Liga de Campeones. Garnacho llegó en 2020 a la edad de 16 años en la Academia de United y rápidamente se estableció como un favorito en Old Trafford después de romper el primer equipo.

Sin embargo, su futuro en el club se volvió incierto después de perder el favor bajo Amorim, y notó que, además de Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia, fue entrenado como miembros de un ‘equipo de golpes’ de cinco hombres en el verano. El extremo de 21 años finalmente realizó una transferencia de £ 40 millones al Chelsea en la ventana de transferencia para dar nueva vida a su carrera, dejando su cruz a su propio objetivo de que el regreso de José Mourinho disminuyó el martes por la noche con el Benfica.

Cuando se le preguntó sobre la difícil conclusión de su carrera en el United, Garnacho decidió devolverle el golpe y evitó una referencia directa a Amorim. Le dijo a TNT Sports: «Creo que fue un momento difícil allí, solo entrenando.

«Pero no tengo nada que decir sobre el club, mi antiguo club Manchester United. Fue un mal momento en la vida, pero ahora estoy muy feliz de estar aquí y jugar en esta competencia y obtener los tres puntos hoy.

Alejandro Garnacho quedó impresionado por el Benfica (Imagen: Getty Images)

Garnacho fue introducido gradualmente en la vida en Chelsea por Enzo Maresca después de los perturbados preparativos de pretemporada de la Argentina. Se quedó en el sofá durante su regreso a Old Trafford hace catorce días antes de pasar por un inicio de debut desafiante para los Blues en su copa de competencia que no se extiende por el triunfo de Lincoln City.

Allí se enfrentó a cazadores de partidarios de la oposición. Sin embargo, Garnacho miró vivo contra el Benfica y condujo a su propio objetivo que organizó una reunión bien realizada.

Su exhibición le valió el reconocimiento especial de Maresca después de la competencia, con Blues -Boss aplaudiendo su contribución general. Él dijo: «Alejandro fue muy bueno hoy. No solo en la pelota, sino a la defensiva, fue muy bueno en la forma en que presionó.

«En la última tercera parte, tiene la libertad de ir un-V-uno cuando decide. Llegar a la caja es importante porque anota desde allí. Estaba satisfecho con él.

