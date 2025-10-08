Una estrella del Chelsea ha dado a Ahis pensamientos reales sobre el ex extremo del United Manchester de Alejandro Garnacho

La presencia de Alejandro Garnacho se siente desde el campo en Chelsea (Imagen: papá)

Alejandro Garnacho ha recibido una brillante aprobación de un compañero de equipo de Chelsea, quien describió al ex hombre en el Manchester United como una «gran persona».

La estrella de Argentina es una figura controvertida en algunos círculos, especialmente entre todos los que se conectan con United. Su tiempo en el club se vio empañado por Spats con Erik Ten Hag y Ruben Amorim, quienes pensaron que era un desafío obtener lo mejor de él.

Su carrera en United cerró en un tono amargado cuando expresó públicamente su insatisfacción con comenzar la final de la Europa League en el sofá y etiquetar su temporada como «S ***». No fue sorprendente cuando se fue United antes de la fecha límite de transferencia, con Chelsea que disparó £ 40 millones por sus servicios.

Mientras que la carrera de Garnacho en Stamford Bridge todavía tiene que despegar, su influencia se siente lejos del campo. Este es particularmente el caso en el caso de que el colega, firme y argentino, Facundo Buonanotte, quien ha hablado fuertemente sobre Garnacho y otro compatriota, Enzo Fernández.

Buonanotte, quien prestó Chelsea en el verano, le dijo a Dsports Radio que Garnacho es «una muy buena persona».

Él dijo: «Tengo una muy buena relación con él. Ya lo conocía del equipo nacional, pero ahora compartimos mucho todos los días porque tenemos la misma edad. Eso hace que las cosas sean más divertidas.

«Es posible que haya tenido problemas con el club, lo que puede sucederle a todos los jugadores, pero eso no le gusta el hecho de que es una gran persona. Y aquí en Chelsea estamos muy felices de tenerlo».

Para algunos, esa alabanza puede levantar las cejas, pero da un vistazo a la persona de Garnachos Off-Pitch. Mientras tanto, Buonanotte ha enfatizado el importante papel que Fernández ha jugado para ayudarlo a él y a Garnacho Aclimatización en Chelsea.

Añadió: «Enzo fue el primero en escribirme cuando mi llegada fue confirmada en el club. Estaba muy agradecido.

La relación de Garnacho con Garnacho estaba completamente rota (Imagen: papá)

«Eso te dice qué buena persona es. No tengo que decir nada sobre cómo está en el campo, porque es un gran jugador y todos pueden ver eso, pero además es una gran persona.

«Siempre trata de ayudar a Garnacho, a mí y a todos los demás. Enzo es un pilar fundamental aquí. Es nuestro capitán. Estoy muy feliz de compartir tantos momentos con él y aprender de él todos los días».

Garnacho recibió una dura recepción de los fanáticos del United cuando regresó con Chelsea a principios de esta temporada, a pesar de que no salió del banco. Mientras tanto, Amorim se negó a hablar sobre el jugador de 21 años antes del juego.

