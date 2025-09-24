Alejandro Garnacho recibe un tratamiento brutal ya que Ruben Amorim está justificado en la decisión de Man United

La nueva noticia del Manchester United como el ex extremo del United Alejandro Garnacho obtiene su período oficial del Chelsea, un comienzo difícil en la colisión de la Copa Carabao con Lincoln City

Alejandro Garnacho ha sufrido un comienzo difícil de la vida en el Chelsea en el partido de tercera ronda de la Copa Carabao en Lincoln City.

El ex jugador del Manchester United, Alejandro Garnacho, comenzó un comienzo difícil de la vida en el Chelsea en su primer inicio para los Blues desde su movimiento de verano a Stamford Bridge y jugó solo 59 minutos de la colisión de la tercera ronda de la Copa Carabao cuando la decisión de transferencia de Ruben Amorim estaba justificada.

El ex extremo del United recibió una bienvenida helada de los partidarios de la casa en su camino al estadio LNer y fue abucheado por el juego por los fieles de Lincoln.

El lado de Enzo Maresca luchó con las largas bolas de los Imps en la caja y la fisicalidad en la fase de apertura. Tanto es así que Garnacho se quedó en el piso en mucho después de un tackle del defensor de la ciudad de Lincoln, Tendayi Darikwa.

Los blues recibieron un tiro libre, para molestia del apoyo doméstico, con el argentino que se puso en dolor, que solo intensificó la ira cuando el joven de 21 años se levantó nuevamente.

A medida que avanzaba la mitad, el lado de Maresca parecía más cómodo, pero un error desastroso en la parte posterior le dio al equipo local un gol en el borde del descanso.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

El campo cruzado de Enzo Fernández no tenía suficiente para llegar a Trevoh Chalobah. Ivan Varfolomeev golpeó al hombre de los blues hasta el balón y lo asintió en el camino de Rob Street, que terminó bien y encontró la esquina inferior de justo dentro del cuadro de 18 años.

No hubo cambios durante el descanso para Chelsea, a pesar de sus malos primeros 45 minutos y el jefe de los Blues recibió una respuesta inmediata de Tyrique George, quien golpeó la primera vez en la pila del borde del área a simplemente dos minutos similares en la segunda mitad.

George luego se convirtió en el proveedor de Facundo Buonanotte en el minuto 49 para hacer que Chelsea avance. A pesar de crear una oportunidad, fue una noche bastante tranquila para Garnacho que fue reemplazada después de 59 minutos por el firme colega de Willian Estevao.

El jugador de ala del Chelsea parecía bastante infeliz en el camino hacia el sofá con el blues que representaba una victoria por 2-1 para evitar una posible piel de plátano. Fue esa expresión facial que los partidarios de United vieron con demasiada frecuencia contra el final de su mandato.

El argentino fue un reemplazo no utilizado después de la derrota por 2-1 contra United el fin de semana y le negó un viejo regreso de tráfico. Los comentarios de Amorim sobre el extremo hablaban mucho en la construcción del juego Chelsea, con la renuencia a hablar de Garnacho.

«Chicos, no estoy preocupado por eso», dijo el entrenador en jefe portugués. «Solo quiero ganar juegos. No me importa quién juegue para el oponente, lo que la gente eventualmente comienza a decir, si el otro jugador comienza a jugar bien.

«Son buenos jugadores y jugarán bien cuando las cosas sucedan. Estoy apuntando a ganar el juego. Esa es mi única preocupación».

Basado en su actuación contra Lincoln, es justo decir que las primeras señales muestran que Amorim estaba justificado con su decisión de separarse este verano.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.