Alejandro Garnacho ‘ignoró’ la advertencia del Chelsea cuando se cerró el extremo de £ 40 millones después de la transferencia de Man United

Chelsea retiró 2-2 con Brentford cuando Alejandro Garnacho hizo su debut para los Blues después de salir de Manchester United Days antes del día de transferencia este mes

Alejandro Garnacho tuvo un debut mixto para Chelsea contra Brentford (Imagen: papá)

Alejandro Garnacho ya se enfrenta a acusaciones de la eliminación defensiva del Chelsea después de debutar contra Brentford.

El ex jugador del Manchester United defendió a Joao Pedro en el minuto 79 con el nivel de puntaje en 1-1 y tuvo un impacto positivo inmediato. Garnacho corrió a Aaron Hickey, primero lo obligó a entrar en el área de penalti antes de retirar una cruz que Keane Lewis-Potter fue liberada a un Moises Caicedo sin marcar, que disparó en él.

Ese gol cambió el juego después de que Brentford había tomado una primera mitad de ventaja, pero no se tomó. Fabio Carvalho apareció en el minuto 90 y lo hizo bien tres minutos después.

Garnacho fue el jugador del Chelsea más cercano para él cuando el delantero único de Liverpool tocó el poste de atrás. Eso no pasó desapercibido, con Jamie Redknapp enfatizando su papel en el gol en Sky Sports después del juego y Shay que luego se dio en el partido del día.

‘Sé que es un jugador atacante [Garnacho]Pero esta es su advertencia «, dijo mientras analizaba un largo lanzamiento de Kevin Schade cuando el extremo Keane Lewis-Potter no marcó el poste de atrás». Si eso se enciende, tiene un toque alrededor de su espalda.

El siguiente clip luego muestra el lanzamiento que condujo a Carvalho -Similarity. «Ahora, en el último momento del juego, sabes lo que viene», dijo.

Esté atento a Garnacho y Carvalho. Todo lo que Garnacho tiene que hacer es marcar a su marido [and] No anota; Se apaga, es demasiado tarde.

Dado que continuó: «La forma de su cuerpo está completamente incorrecta, Garnacho. Mira la pelota; debe estar pegado a Carvalho, de hombre a hombre, apretado, no dejes que tu esposo anote.

«Se apaga y luego responde, pero es demasiado tarde, está detrás de la red. Es malo defenderse».

