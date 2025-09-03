Alejandro Garnacho hace una cabeza sutil a Man United mientras Chelsea confirma la decisión

Alejandro Garnacho salió del Manchester United el fin de semana pasado para convertirse en miembro del Chelsea en una transferencia de £ 40 millones después de que su relación con el club estuvo tensa

Alejandro Garnacho se representa después de completar su transferencia del Manchester United al Chelsea (Imagen: Darren Walsh/Chelsea FC a través de Getty Images)

Alejandro Garnacho ha dado un guiño sutil al Manchester United después de que su nuevo número de camisa para Chelsea fue presentado el miércoles por la noche.

El tiempo de Garnacho en United llegó a su fin durante el fin de semana cuando completó una reubicación de £ 40 millones en Stamford Bridge. El argentino fue comprado en 2020 por una tarifa nominal del Atlético de Madrid y se unió a la estructura de la Academia en Carrington.

En dos años se había hecho un nombre y se instaló en el primer equipo y jugó junto a uno de los ídolos de su infancia, Cristiano Ronaldo. Sin embargo, después de que Erik Ten Hag fue despedido en octubre de 2024, su tiempo en United se inclinó hasta su fin.

En el nuevo sistema Ruben Amorim, Garnacho no pudo ajustarse y esto lo llevó a convertirse en un reemplazo. Fue abandonado para el Derby de Manchester en diciembre junto con Marcus Rashford.

Luego se le indicó que comprara una comida para todos sus compañeros de equipo después de haber asaltado el campo después de su reemplazo. Amorim, sin embargo, rompió los lazos con el extremo al final de la temporada cuando colocó una imagen petulante de sí mismo en la final de la Copa FA contra el Manchester City cuando fue abandonado para la final de la Europa League en Bilbao.

Luego lamentaría su falta de tiempo de juego en la final durante una entrevista después del juego. La opinión de los fanáticos del United hacia Garnaacho se agrió cuando se puso una foto de sí mismo de vacaciones en junio en la camisa de Rashford de su período en Aston Villa.

Cuando regresó de sus vacaciones, Garnacho se unió al ‘Escuadrón de bombas’ llamado y solicitó su salida de Old Trafford que se otorgó al final de la ventana. A pesar de cómo terminó su tiempo en el club, el jugador de 21 años se despidió emocional para los fanáticos del United en las redes sociales.

Mientras su nuevo capítulo comienza en la capital, ha devuelto una curva al United al elegir el No. 49 como su nuevo número de camisa. Esta canción era de Garnacho antes de recibir el número 17 -upgrado.

Alejandro Garnacho es abrazado por Marcus Rashford mientras usa la camisa No.49 para Manchester United

En ese momento se vio como una luz contra Garnacho que no obtuvo la camisa número 7. En cambio, ese premio fue entregado a la nueva llegada Mason Mount.

Garnacho puede hacer un regreso casi inmediato a Old Trafford después del descanso internacional, cuando los Rojos organizan el Blues el sábado 20 de septiembre.

