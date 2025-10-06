Alejandro Garnacho hace que el hombre se uniera a los sentimientos mientras Chelsea -BoodsChap dice mucho volúmenes

Alejandro Garnacho claramente no pierde una vida en el Manchester United, donde el jugador de ala del Chelsea repite cómo realmente se siente después de haber ayudado a su nuevo club a derrotar a Liverpool

Alejandro Garnacho repitió lo feliz que es después de salir del Manchester United (Imagen: Nigel French/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images)

Alejandro Garnacho ha dejado en claro que disfruta de su tiempo en Chelsea desde que sale del Manchester United.

Garnacho completó una reubicación permanente al Chelsea durante la ventana de transferencia de verano, con United correspondiente a un acuerdo de 40 millones para el Internacional Argentina. Desde entonces ha sido cinco actuaciones para el equipo de Londres, pero tiene que marcar su primer gol u ofrecer una asistencia.

United Sancionó la salida de Garnachos después de que el jugador de 21 años había expresado el deseo de abandonar Old Trafford durante la ventana de transferencia de verano. United permitió que Garnacho se fuera cuando trajeron a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha al club para fortalecer sus amplias opciones de avance.

El sábado, Garnacho vio un papel clave jugando para ayudar al Chelsea a reclamar una victoria por 2-1 sobre el Liverpool en la Premier League. La victoria se produjo horas después de que United había logrado una victoria por 2-0 en Sunderland en Old Trafford.

Mason Mount y Benjamin Sesko anotaron los goles para United para ayudar a la parte del equipo de Ruben Amorim a regresar a las formas ganadoras.

El próximo juego de United los verá el 19 de octubre después del descanso internacional en un Liverpool en Anfield, donde competirán contra los campeones gobernantes de la Premier League, que han perdido sus últimos tres juegos en todas las competiciones.

Después de que Chelsea Liverpool había derrotado, Garnacho fue un mensaje en las redes sociales al día siguiente. El Post dejó en claro que disfruta de su tiempo en Stamford Bridge ya que decidió salir de Old Trafford.

«Qué gran ambiente», escribió Garnacho en una publicación de Instagram a sus 11.6 millones de seguidores. «Es bueno estar aquí, ¡qué semana de blues!»

Garnacho regresó a Old Trafford como jugador del Chelsea el mes pasado cuando United estaba frente al equipo de Londres en la Premier League. United ganó el partido 2-1, con Garnacho un reemplazo no utilizado.

Mientras Garnacho fue enviado a calentarse en la línea de touch, la ex estrella del United recibió una recepción helada de los fanáticos locales en el estadio. La próxima oportunidad de United para competir contra Garnacho será si se sienten atraídos por el Chelsea en la Copa FA en el Año Nuevo o la colisión de la Premier League en Stamford Bridge en abril.

