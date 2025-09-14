Alejandro Garnacho golpeó después del momento para olvidar el debut del Chelsea después de la salida de Man United

Alejandro Garnacho hizo su debut en el Chelsea el sábado por la tarde en el empate 2-2 con Brentford

Ex Manchester United -Star Alejandro Garnacho (Imagen: Getty Images)

Alejandro Garnacho fue derrotado por Jamie Redknapp por ‘Falling Sleep’ después de que la ex estrella del Manchester United Fabio Carvalho pudo deambular en la caja y un dramático nivelador de 93 minutos para Brentford en sus emocionantes cuentas de 2-2 con las áreas de Chelsea.

Los Blues estaban 1-0 detrás del intervalo después de un excelente ataque de Kevin Schade, pero parecía estar destinado a regresar al Puente de Stamford con puntos máximos y orgullo local intacto después de Cole Palmer y moverse Caicedo, con la última casa un rayo desde el borde del área en el minuto 85.

Sin embargo, el Carvalho sin marcar se originó en los momentos moribundos para empujar un nivel a casa y drenar la esperanza de los blues después de una larga reclinamiento.

Redknapp analizó el incidente durante su demolición después del partido en Sky Sports y enfatizó la contribución de Garnacho a la meta después de que aparentemente descuidó su marcador en el correo distante.

«Lo que sucede a medida que se desarrolla es que esta es la lucha más importante. Garnacho tiene una tarea que hacer, tiene que marcar Carvalho», explica Redknapp, en el que identifica al extremo y el carvalho en la pantalla.

«Ese es tu trabajo. Simple.

«Todos intentan ganar ese primer contacto; no es fácil, Brentford tiene varios niños grandes. Pero Garnacho simplemente se duerme en el momento vital. La pelota entra, Garnacho no se concentra, obtienen ese contacto y allí [Carvalho] está en el poste trasero. «

Garnacho cambió al Chelsea desde el Manchester United en una transmisión de £ 40 millones y previamente había celebrado su aparición debut en un suéter de blues al establecer Caicedo para su hermoso ataque tardío.

Cuando se le preguntó a Enzo Maresca si creía que su equipo había hecho lo suficiente para ganar, respondió a los periodistas: «Creo que sí, sí. Creo que anotamos dos veces en la segunda mitad.

«Podríamos haber marcado dos o tres goles. Cole tuvo una oportunidad, Pedro [Neto] tuve una oportunidad. Así que creo que hemos hecho lo suficiente. Desafortunadamente perdimos dos puntos durante los últimos dos o tres minutos. «

El italiano continuó: «Fuimos mucho, mucho mejor en la segunda mitad. Por varias razones luchamos en la primera mitad. En la segunda mitad anotamos dos veces, por lo que podríamos haber obtenido más.

«Pero desafortunadamente perdimos dos puntos en los últimos dos o tres minutos».

